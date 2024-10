House of the Dragon 3, Matt Smith non ha ancora letto la sceneggiatura: "Non so nulla"

Pubblicazione: 21 ottobre alle 08:00

Matt Smith non è ancora a conoscenza dei piani previsti per House of the Dragon 3, la terza stagione della celebre serie ambientata nel mondo del Trono di spade.

Durante un incontro dedicato alla seconda stagione al New York Comic Con di domenica, che ha visto la partecipazione di Smith, interprete di Daemon Targaryen, e dei suoi co-protagonisti(Criston Cole) e(Aegon II Targaryen), gli attori hanno rivelato di sapere poco e nulla sulla prossima stagione.

“Non ho letto una sola virgola, non una sola lettera" ha dichiarato Glynn-Carney in merito alla possibilità di aver già letto la sceneggiatura della prossima stagione. “Più tempo impiegano, più tempo aspettiamo di leggere cose".

“Non ho saputo nulla" ha aggiunto Smith. “Non so voi, ragazzi. Non ho sentito nulla — tu?” ha chiesto rivolgendosi a Frankel.

“Ho saputo alcune cose che non potrei assolutamente condividere qui" ha ribattuto Frankel.

Non è stata ancora rivelata una data di inizio produzione per la terza stagione, mentre HBO non ha annunciato una finestra di uscita prevista, anche se è ragionevole credere che sarà necessario attendere il 2026 inoltrato.

L'attesa tra la prima e la seconda stagione è durata da ottobre 2022 a giugno 2024, con le riprese della seconda stagione che si sono concluse nell'estate del 2023 dopo esser partire ad aprile 2023.

HBO è al momento al lavoro sul suo ultimo spin-off del Trono di spade, intitolato A Knight of the Seven Kingdoms (Il cavaliere dei Sette Regni), che debutterà nel 2025.