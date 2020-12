potrebbe riuscire a partecipare alla corsa agli Oscar 2021.

La piattaforma streaming Hulu ha infatti finalizzato un accordo per la distribuzione americana del biopic della celebre cantante diretto da Lee Daniels. Il film doveva uscire al cinema il 26 febbraio 2021 grazie alla Paramount Pictures, ma a causa della chiusura di molti cinema statunitensi la distribuzione tradizionale si è rivelata impossibile. L’accordo stretto dalla New Slate Ventures con la Paramount a Cannes non sarebbe mai stato finalizzato definitivamente, nonostante la major abbia supervisionato la sessione di riprese aggiuntive e abbia lavorato al marketing. È possibile che Paramount curi comunque un’uscita in sala in contemporanea, come parte dell’accordo con Hulu (che storicamente ha fatto uscite day-and-date con Neon). L’obiettivo del regista, comunque, è avere le carte in regola per partecipare alla campagna Oscar di quest’anno.

Billie Holiday, nata a Filadelfia nel 1915, è stata una celeberrima cantante americana. È morta a soli 44 anni nel 1959. Il film racconterà come sia stata presa di mira dalla narcotici e come sia caduta vittima di un’operazione sotto copertura ordita da un agente federale con cui aveva una burrascosa relazione. Tutto questo deragliò la sua carriera.

A interpretare la stella del jazz Andra Day, affiancata da Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, Natasha Lyonne e Da’Vine Joy Randolph.

Fonte: Deadline