I dinosauri in Jurassic Park 2 pesavano 9 tonnellate: come Spielberg girò scene impossibili (e altre curiosità)

Pubblicazione: 25 luglio alle 07:45

Quando Steven Spielberg decise di realizzare Il Mondo Perduto – Jurassic Park nel 1997, si trovò di fronte a una sfida tecnica e creativa che avrebbe messo alla prova anche il più visionario dei registi. Il sequel del capolavoro del 1993 doveva mantenere la magia del predecessore, ma con un approccio diverso, più maturo e tecnicamente ambizioso. E ci riuscì, al punto da battere ogni record d'incassi, superando persino il film originale con oltre 600 milioni di dollari di guadagni globali. Ora che il film torna in tv questa sera alle 21:20 su Italia 1, è il momento migliore per riscoprire alcune curiosità legate a questo capitolo della saga.

Come il primo Jurassic Park, ancheTuttavia, chi ha letto il libro sa bene che. L'intera sequenza dell', una delle più iconiche e spettacolari della pellicola, èe non compare nelle pagine scritte da Crichton. Una scelta che divide ancora oggi i puristi, ma che ha regalato al cinema una delle scene più memorabili della saga: un Tirannosauro che semina il panico in una metropoli americana.

Ma le differenze non finiscono qui. Nel primo romanzo di Crichton, sia John Hammond che Ian Malcolm muoiono. Nel film, invece, entrambi sono sani e salvi, anzi Malcolm diventa il protagonista assoluto del sequel. Una decisione che Spielberg prese anche grazie al successo di pubblico del personaggio interpretato da Jeff Goldblum, il cui carisma cinico e la battuta sempre pronta avevano conquistato gli spettatori.

Uno degli aspetti più affascinanti de Il Mondo Perduto riguarda la realizzazione dei dinosauri. Contrariamente al primo film, dove l'uso della computer grafica era limitato e si privilegiavano effetti pratici e animatronica, Spielberg decise di scommettere maggiormente sulla CGI. All'epoca, siamo nel 1997, la computer grafica era ancora una tecnologia relativamente giovane e ogni frame richiedeva un lavoro certosino. La sola creazione digitale dei dinosauri richiese un anno e mezzo di lavoro da parte del team di Industrial Light & Magic. Il risultato, va detto, fu straordinario: dinosauri più realistici, movimenti fluidi e scene d'azione che ancora oggi reggono il confronto con produzioni moderne.

Ma. Anzi,meccanizzati a grandezza naturale, proprio come aveva fatto nel primo film. Il problema era che. Spostare queste creature da un set all'altro sarebbe stato un incubo logistico ed economico. La soluzione fu quella di non muovere i dinosauri,. Un approccio che ribaltava il processo tradizionale, ma che garantiva la massima resa visiva senza compromessi.

Tra le scene più amate del film c'è sicuramente quella iniziale, dove una bambina viene attaccata da un branco di Compsognathus, piccoli dinosauri carnivori tanto adorabili quanto letali. Pochi sanno che questa sequenza era originariamente prevista per il primo Jurassic Park. Nel romanzo di Crichton, infatti, la scena compare ed è descritta con dovizia di particolari. Tuttavia, per motivi di budget e tempo, fu tagliata dalla pellicola del 1993. Spielberg, però, non dimenticò quella suggestiva apertura e decise di recuperarla per il sequel, trasformandola in uno degli attacchi più memorabili della saga.

Dietro ogni grande film si nascondono scelte creative, compromessi tecnici e momenti di pura magia cinematografica. Il Mondo Perduto – Jurassic Park non fa eccezione, nonostante i tanti errori. È un'opera che ha saputo bilanciare l'eredità del capolavoro originale con l'ambizione di esplorare nuovi territori narrativi e visivi. Spielberg, da maestro qual è, ha trasformato ogni ostacolo in un'opportunità per innovare, lasciandoci un sequel che continua a stupire e intrattenere, quasi trent'anni dopo la sua uscita.