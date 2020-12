Vi abbiamo già parlato di come da diverso tempo alcuni fan si augurano che, l’attore britannico noto principalmente per iZombie e, più di recente, per la parte di Owen nell’acclamata serie TV Netflix, possa essere ingaggiato dai Marvel Studios per vestire i panni di Mister Fantastic nel nuovo

Dopo il tweet dell’altro giorno, Kohli ha condiviso la fan art di un utente in cui appare come Reed Richards accanto a Samara Weaving, la star di Finché morte non ci separi.

Da quanto i Marvel Studios hanno annunciato lo sviluppo del progetto al Comic-Con di San Diego l’anno scorso c’era molta attesa per il nome di chi ne avrebbe tenuto le redini, che sarà Jon Watts, il regista della nuova trilogia di Spider-Man con Tom Holland di cui è in produzione un terzo film.

Dopo l’acquisizione della 20th Century Fox e delle sue proprietà da parte della Disney, si può dire che I Fantastici 4 torneranno in carreggiata. Dopo tutto, l’ultima versione ha avuto un tonfo molto pesante al botteghino raggiungendo appena i 167,8 milioni di dollari.