I Simpson diventano i protagonisti di Nightmare Before Christmas: la parodia di Halloween è spettacolare

Pubblicazione: 26 ottobre alle 15:58

I Simpson hanno deciso di celebrare Halloween trasformando Springfield in un luogo che i fan di Tim Burton conoscono molto bene. In occasione del tradizionale speciale La paura fa novanta, la celebre serie animata ha infatti realizzato una sorprendente parodia di Nightmare Before Christmas, il film del 1993 diretto da Henry Selick e nato da un'idea di Burton. Il risultato è una sequenza animata che unisce due universi apparentemente lontani, ma accomunati da un immaginario immediatamente riconoscibile. E per rendere l'omaggio ancora più speciale, la produzione ha scelto di ricorrere alla stessa tecnica utilizzata per il lungometraggio originale: la stop-motion.

La sequenza apre, il, trasmesso negli Stati Uniti il 25 ottobre 2026 su Fox. Per l'occasione, gli abitanti di Springfield assumono le sembianze dei personaggi più celebri del Paese di Halloween, dando vita a una reinterpretazione dell'indimenticabile universo di Nightmare Before Christmas. A guidare questa insolita trasformazione è Bart Simpson, che veste i panni di Jack Skeletron, mentre Marge diventa Sally e Homer assume l'aspetto del Sindaco del Paese di Halloween, con tanto di doppio volto.

Ned Flanders si trasforma invece nel temibile Bau Bau, mentre il Piccolo Aiutante di Babbo Natale prende il posto di Zero, il cane fantasma di Jack. Non mancano altri volti familiari della serie, tra cui Telespalla Bob, Lisa e Barney, tutti reinterpretati attraverso l'estetica del film. Ma la particolarità dell'omaggio non riguarda soltanto l'aspetto dei personaggi. La sequenza è stata infatti realizzata da Stoopid Buddy Stoodios, lo studio specializzato in animazione a passo uno conosciuto soprattutto per Robot Chicken. Gli artisti hanno costruito pupazzi e scenografie fisiche, cercando di riprodurre le atmosfere, i movimenti e l'illuminazione che hanno reso Nightmare Before Christmas un punto di riferimento dell'animazione.

Anche i colori sono stati modificati per avvicinare Springfield al mondo immaginato da Burton. Il caratteristico giallo dei Simpson, per esempio, è stato adattato con tonalità più fredde, mentre le scenografie sono state costruite utilizzando materiali come cartone e gommapiuma. A rendere il tutto ancora più riconoscibile è la componente musicale. Gli abitanti di Springfield si esibiscono infatti in una reinterpretazione di This Is Halloween, uno dei brani più celebri della colonna sonora originale. La nuova versione è stata realizzata da Bleeding Fingers, il team musicale della serie.

Nightmare Before Christmas, fonte: Disney

La scelta nasconde anche una curiosa coincidenza:, autore delle musiche di, è infatti lo stesso compositore che ha creato l'iconica sigla dei Simpson. Un collegamento che rende questo incontro ancora più significativo per gli appassionati di entrambe le opere. Dietro la realizzazione della sequenza si nasconde inoltre un lavoro particolarmente impegnativo. In un'intervista a Dread Central, il produttore esecutivoha spiegato che l'intero processo ha richiesto circa sei mesi, sottolineando come l'accostamento tra i due universi fosse un'idea che sembrava aspettare soltanto il momento giusto per essere realizzata.

Un entusiasmo condiviso anche dallo scultore Jim McKenzie, che ha raccontato a Entertainment Weekly di essere cresciuto con un dipinto di Jack Skeletron e uno di Homer Simpson nella propria camera. Partecipare a un progetto capace di riunire quei due personaggi ha quindi rappresentato per lui un'esperienza particolarmente significativa, soprattutto in un periodo in cui l'intelligenza artificiale sta alimentando il dibattito sul futuro dell'animazione. L'omaggio a Nightmare Before Christmas rappresenta soltanto l'inizio dello speciale, che prosegue con tre storie differenti.

Una è dedicata a Marge e a una serie di misteriosi cambiamenti nella sua vita matrimoniale, un'altra coinvolge Bart e il cane di famiglia in una vicenda che richiama Pet Sematary e Quel pazzo venerdì, mentre l'ultima trascina Homer in un incubo legato alle lezioni di guida. A oltre trent'anni dall'uscita del film originale, Nightmare Before Christmas continua dunque a esercitare il proprio fascino anche su una delle serie animate più longeve della televisione. E questa volta, per rendere omaggio al mondo di Jack Skeletron, I Simpson, che prossimamente riceveranno anche un nuovo film, hanno scelto di abbandonare temporaneamente la loro animazione tradizionale, dimostrando quanto possa essere speciale vedere due classici incontrarsi attraverso un lavoro realizzato interamente a mano.