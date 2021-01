Non è la prima volta cheparla dediin riferimento all’ambigua morte del suo personaggio, Gambol. Fondamentalmente perché la sua uscita di scena, che avviene per mano del Joker di, non ha mai convinto più di tanto i fan. C’è, infatti, chi sostiene che Gambol non venga eliminato: la sua uccisione non viene infatti mostrata in modo esplicito e nella sceneggiatura ufficiale l’informazione non viene confermata. Solo un libro sul dietro le quinte edito tempo fa spiega che il personaggio, nel film, muore a tutti gli effetti.

Durante la promozione stampa del film animato della DC Batman: Soul of the Dragon, Michael Jai White ha nuovamente toccato l’argomento Il Cavaliere Oscuro tornando a ribadire che, probabilmente, se Heath Ledger non fosse prematuramente scomparso, il destino del suo personaggio sarebbe, forse, stato differente:

L’intenzione era che accadesse proprio quello: la sua faccia veniva sfregiata. Ed è per questo che in un film perfetto, ci ritroviamo qua a parlare e a chiederci cosa gli sia successo. È un piccolo errore perché quel personaggio non doveva andarsene. Se doveva morire, un tizio come Christopher Nolan te lo avrebbe mostrato in maniera chiara con il racconto. Suppongo che, considerato il tragico destino di Heath Ledger alcune cose siano state cambiate per preservare la sua performance e penso che le altre parti dedicate al destino di Gambol siano rimaste in sala montaggio.

Le recenti dichiarazioni di Michael Jai White su Il Cavaliere Oscuro, fanno sostanzialmente eco a quelle di un’intervista datata luglio 2018 (che trovate integralmente qua) in cui spiegava:

Penso che la gente si renda conto, per come avviene il taglio alla fine di quella scena, che non è mai stata girata la morte di Gambol. Il fatto è che il personaggio non doveva morire. È stato fatto fuori tramite il montaggio, in post-produzione. Non ci sono errori in film così grossi, quando vedi qualcosa che può sembrare un errore o qualcosa di non chiaro, significa che c’è qualcosa sotto.

