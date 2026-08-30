Il cult di Coppola su Prime Video non è esente da critiche (come quella di un vero soldato Delta Force)

Pubblicazione: 30 agosto alle 19:00

Apocalypse Now è uno di quei film che non hanno bisogno di presentazioni. Diretto da Francis Ford Coppola nel 1979 e disponibile su Prime Video, il film rappresenta una pietra miliare del cinema di guerra, un'opera visionaria che ha segnato generazioni di spettatori e cineasti. Tratto liberamente dal romanzo Heart of Darkness di Joseph Conrad, il lungometraggio racconta la discesa negli inferi psicologici della guerra del Vietnam attraverso gli occhi del capitano Willard, interpretato da Martin Sheen, incaricato di eliminare il colonnello Kurtz, un ufficiale delle Forze Speciali impazzito e interpretato da un magnetico Marlon Brando. Il cast stellare includeva anche Robert Duvall, Frederic Forrest, un giovane Laurence Fishburne, Dennis Hopper e persino Harrison Ford. La produzione fu leggendaria quanto travagliata, con Coppola che rischiò tutto per realizzare la sua visione epica. Il risultato fu un film che ancora oggi viene considerato uno dei più grandi war movie mai realizzati, un'opera che ha definito l'estetica e la filosofia del cinema bellico moderno.





Eppure, come ogni capolavoro sottoposto al giudizio della realtà, anche Apocalypse Now ha i suoi punti deboli. E chi meglio di un veterano delle forze speciali può metterli in luce?, l'unità d'élite che rappresenta il vertice delle capacità militari statunitensi. In un video di reazione per Insider,, e le sue osservazioni mettono in prospettiva quanto il film, per quanto artisticamente straordinario, prenda significative libertà creative rispetto alla realtà operativa militare.: "Film classico. L'ho adorato da ragazzo, è uno dei motivi per cui probabilmente sono entrato nell'esercito". Questa premessa rende ancora più interessante ciò che segue, perché non stiamo parlando di un detrattore pregiudiziale, ma di qualcuno che ha amato il film abbastanza da farsene ispirare per la propria carriera. Proprio per questo,(il Military Assistance Command, Vietnam – Studies and Observations Group, un'unità che condusse operazioni segrete durante la guerra del Vietnam),. È un momento iconico del cinema, una sequenza carica di tensione e simbolismo. Ma secondo Keller, è "un'altra cosa da film". L'espressione, ripetuta più volte durante l'analisi, diventa quasi un mantra. Sì, emergere dall'acqua mimetizzati potrebbe tecnicamente accadere se si risale un fiume. Sì, operare di notte è assolutamente standard. Sì, il camouflage sul viso per non mostrare parti bianche della pelle è prassi nella giungla."Lo metto fortemente in dubbio", dice Keller. "È decisamente una cosa da film".

Anche la rappresentazione della psicologia del personaggio, un soldato che sta perdendo la ragione per quello che ha visto e fatto, viene valutata con cautela. "Posso relazionarmi con questo? Neanche per sogno. Può succedere a qualcuno? Assolutamente", spiega Keller, riconoscendo che ogni persona reagisce alla guerra in modo diverso, ma prendendo le distanze dalla specifica rappresentazione del film. Alla fine della sua analisi, Keller assegna alla sequenza un punteggio di 5 su 10 per accuratezza, ammettendo candidamente che sta essendo generoso "solo perché è Apocalypse Now". Precisa anche che sta valutando quella specifica scena, non l'intero film, che definisce comunque "fantastico". Queste osservazioni non intendono demolire il capolavoro di Coppola, ma piuttosto contestualizzarlo. Apocalypse Now non è mai stato concepito come un documentario o un manuale di tattiche militari.