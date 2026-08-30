Questo film animato giapponese di Fujimoto su Prime Video ci mostra cosa l'IA non potrà mai rubarci

Pubblicazione: 30 agosto alle 16:00

Esistono opere che ti toccano. E poi esistono opere che ti cambiano. Look Back di Tatsuki Fujimoto su Prime Video appartiene a questa seconda, rara categoria. Un one-shot manga che già aveva conquistato critica e pubblico, diventato ora un film d'animazione di appena 58 minuti capace di condensare più verità sulla creatività di quanto molti saggi riescano a fare in centinaia di pagine. Per chi conosce Fujimoto solo attraverso Chainsaw Man, con la sua imprevedibilità demenziale e la sua violenza stilizzata, Look Back rappresenta uno shock. Qui non ci sono demoni da abbattere o motoseghe da impugnare. Ci sono due ragazze, Fujino e Kyomoto, e la loro ossessione condivisa per il disegno. Eppure, paradossalmente, è proprio in questa storia intima e personale che l'autore raggiunge le vette più alte della sua poetica





. Kyomoto è una reclusa che non frequenta la scuola, socialmente impacciata, chiusa nella sua stanza a disegnare. Eppure, quando Fujino bussa alla sua porta, la ragazza trova il coraggio di uscire. Di affrontare il mondo esterno. Di dire a Fujino quanto ammiri il suo talento. Da quel momento,, crescono insieme come artiste e come persone. Poi arriva la tragedia. Un folle con un'ascia irrompe nell'università dove Kyomoto studia. La giovane artista muore, e Fujino crolla sotto il peso di una colpa insopportabile.Ma quando Fujino torna nella camera d'infanzia dell'amica, tra quei fogli sparsi e quei ricordi cristallizzati, comprende qualcosa di fondamentale:. Kyomoto stessa era grata a Fujino per averla tirata fuori dalla sua stanza. Perché senza quel gesto, non avrebbe mai conosciuto la gioia di condividere la propria arte con qualcun altro, di trovare una ragione profonda per creare. Questa rivelazione tocca un nervo scoperto. Di fallire, di avere successo, di comunicare onestamente attraverso ciò che creiamo.

La sequenza più devastante del film arriva verso la fine, quando Fujino è ancora sotto shock per la morte di Kyomoto. Ritrova il fumetto che aveva disegnato da bambina, quello che aveva fatto incontrare le due ragazze per la prima volta. Mentre piange disperata, inizia a strapparlo in mille pezzi, convinta che tutto quello che ha fatto non sia servito a niente. Vediamo le due amiche crescere insieme, condividere le loro tavole, ridere dei loro errori, celebrare i loro progressi. Fujino capisce. Capisce che si sbagliava. Che tutto quello che è successo tra lei e Kyomoto valeva ogni singolo momento. Disegnava per mostrare all'amica la sua anima attraverso l'arte, aspettando la sua reazione onesta. Disegnava perché quello era il loro modo di comunicare veramente.





. La storia stessa è un promemoria che tutto il lavoro duro, tutti i sacrifici, tutte le notti insonni passate a perfezionare una tavola o una scena valgono sempre la pena. Il mondo può essere spaventoso, possono esserci folli con le asce in agguato, ma. Ed è qui che il film assume una risonanza particolare nel contesto attuale. L'intelligenza artificiale sta invadendo i campi creativi, generando immagini e testi in pochi secondi.

Ma quel coraggio di essere distintamente umani attraverso le nostre creazioni è qualcosa che nessun programma potrà mai replicare. Dopotutto, i computer raramente hanno qualcosa di interessante da dire. Look Back è un trionfo sotto ogni aspetto. Prodotto in gran parte come progetto passionale da uno studio di animazione con qualcosa da dimostrare, adatta una delle storie più oneste e sincere di Fujimoto. È un matrimonio perfetto tra due entità che hanno molto da comunicare attraverso il loro lavoro.