Questo film animato giapponese di Fujimoto su Prime Video ci mostra cosa l'IA non potrà mai rubarci
Il film di Tatsuki Fujimoto che esplora il significato dell'arte, della creatività e del coraggio di creare in un mondo dominato dall'IA.
Esistono opere che ti toccano. E poi esistono opere che ti cambiano. Look Back di Tatsuki Fujimoto su Prime Video appartiene a questa seconda, rara categoria. Un one-shot manga che già aveva conquistato critica e pubblico, diventato ora un film d'animazione di appena 58 minuti capace di condensare più verità sulla creatività di quanto molti saggi riescano a fare in centinaia di pagine. Per chi conosce Fujimoto solo attraverso Chainsaw Man, con la sua imprevedibilità demenziale e la sua violenza stilizzata, Look Back rappresenta uno shock. Qui non ci sono demoni da abbattere o motoseghe da impugnare. Ci sono due ragazze, Fujino e Kyomoto, e la loro ossessione condivisa per il disegno. Eppure, paradossalmente, è proprio in questa storia intima e personale che l'autore raggiunge le vette più alte della sua poetica
Ma quando Fujino torna nella camera d'infanzia dell'amica, tra quei fogli sparsi e quei ricordi cristallizzati, comprende qualcosa di fondamentale: guardare indietro con rabbia e rimorso è inutile. Kyomoto stessa era grata a Fujino per averla tirata fuori dalla sua stanza. Perché senza quel gesto, non avrebbe mai conosciuto la gioia di condividere la propria arte con qualcun altro, di trovare una ragione profonda per creare. Questa rivelazione tocca un nervo scoperto. Il mondo è spaventoso e incerto. Ma se non facciamo mai quel passo fuori dalla porta, se non rischiamo mai di esporci, perdiamo l'opportunità di connetterci davvero con gli altri. Di fallire, di avere successo, di comunicare onestamente attraverso ciò che creiamo.
La sequenza più devastante del film arriva verso la fine, quando Fujino è ancora sotto shock per la morte di Kyomoto. Ritrova il fumetto che aveva disegnato da bambina, quello che aveva fatto incontrare le due ragazze per la prima volta. Mentre piange disperata, inizia a strapparlo in mille pezzi, convinta che tutto quello che ha fatto non sia servito a niente. Vediamo le due amiche crescere insieme, condividere le loro tavole, ridere dei loro errori, celebrare i loro progressi. Fujino capisce. Capisce che si sbagliava. Che tutto quello che è successo tra lei e Kyomoto valeva ogni singolo momento. Disegnava per mostrare all'amica la sua anima attraverso l'arte, aspettando la sua reazione onesta. Disegnava perché quello era il loro modo di comunicare veramente.
Ma quel coraggio di essere distintamente umani attraverso le nostre creazioni è qualcosa che nessun programma potrà mai replicare. Dopotutto, i computer raramente hanno qualcosa di interessante da dire. Look Back è un trionfo sotto ogni aspetto. Prodotto in gran parte come progetto passionale da uno studio di animazione con qualcosa da dimostrare, adatta una delle storie più oneste e sincere di Fujimoto. È un matrimonio perfetto tra due entità che hanno molto da comunicare attraverso il loro lavoro.