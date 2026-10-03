Il figlio di Gigi D'Alessio è un artista famoso, chi è LDA: età, carriera e come ha raggiunto Sanremo
LDA è il figlio di Gigi D'Alessio. Scopri la vita, la carriera e le curiosità sul personaggio famoso.
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Luca D'Alessio, conosciuto artisticamente come LDA, rappresenta una delle voci più interessanti della nuova generazione musicale italiana. Nato a Napoli il 27 marzo 2003, il giovane cantante ha cantato sul palco dell'Ariston nel 2026, in coppia con Aka7even nel brano "Poesie Clandestine". Ma chi è davvero questo artista che ha saputo costruirsi un'identità musicale propria, nonostante il peso di un cognome ingombrante.
Il percorso discografico di LDA inizia nel 2017 con "Orizzonte", realizzato in collaborazione con il cantautore barese Il Mago. Il vero debutto ufficiale arriva però il 27 marzo 2020 con il singolo "Resta", seguito da "Vediamoci stasera", che segna la prima collaborazione internazionale dell'artista con il rapper napoletano Astol e il cantante spagnolo Robledo.
La svolta decisiva avviene nel 2021 con la partecipazione alla ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante il talent show, Luca dimostra il proprio talento pubblicando brani che ottengono riscontri importanti sulle piattaforme digitali. "Quello che fa male" diventa un successo certificato disco di platino dalla FIMI grazie alle oltre 70.000 copie vendute, mentre "Sai", "Scusa" e "Io volevo solo te" confermano la sua capacità di connettersi con il pubblico giovane attraverso uno stile melodico e testi sentimentali diretti.
Nel 2023 arriva la prima partecipazione al Festival di Sanremo, evento che rappresenta un traguardo importante per qualsiasi artista italiano. LDA porta in gara Se poi domani, classificandosi al quindicesimo posto nella competizione. Durante la serata delle cover duetta con Alex Britti proponendo un'interpretazione personale di "Oggi sono io". Dopo l'esperienza sanremese, il 17 febbraio 2023 pubblica il primo album in studio "Quello che fa bene", distribuito dall'etichetta Sony Music, che include diverse tracce inedite come "Giostre", "Toxic love" e "Tremi", quest'ultimo in duetto con Aka7even.
Per quanto riguarda la vita privata, Luca si dimostra cauto nel condividere dettagli personali sui social media. L'unica relazione conosciuta pubblicamente è quella iniziata nel 2021 con la modella Emanuela Pennino, volto noto di TikTok. Nel 2022, durante un'intervista a "Dimmi di te", ha accennato a un nuovo amore senza però rivelarne l'identità, dimostrando la volontà di proteggere la propria sfera affettiva dai riflettori.