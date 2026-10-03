Il figlio di Gigi D'Alessio è un artista famoso, chi è LDA: età, carriera e come ha raggiunto Sanremo

Pubblicazione: 03 ottobre alle 07:30

Luca D'Alessio, conosciuto artisticamente come LDA, rappresenta una delle voci più interessanti della nuova generazione musicale italiana. Nato a Napoli il 27 marzo 2003, il giovane cantante ha cantato sul palco dell'Ariston nel 2026, in coppia con Aka7even nel brano "Poesie Clandestine". Ma chi è davvero questo artista che ha saputo costruirsi un'identità musicale propria, nonostante il peso di un cognome ingombrante.





. Cresciuto in una famiglia numerosa insieme ai fratelli maggiori Claudio e Ilaria, e ai minori Andrea e Francesco nati dalle successive relazioni paterne,. La passione per il canto e la scrittura di testi emergecercando di trovare una voce personale.con "Orizzonte", realizzato in collaborazione con il cantautore barese Il Mago. Il vero debutto ufficiale arriva però il 27 marzo 2020 con il singolo "Resta", seguito da "Vediamoci stasera", che segna la prima collaborazione internazionale dell'artista con il rapper napoletano Astol e il cantante spagnolo Robledo.i. Durante il talent show, Luca dimostra il proprio talento pubblicando brani che ottengono riscontri importanti sulle piattaforme digitali. "Quello che fa male" diventa un successo certificato disco di platino dalla FIMI grazie alle oltre 70.000 copie vendute, mentre "Sai", "Scusa" e "Io volevo solo te" confermano la sua capacità di connettersi con il pubblico giovane attraverso uno stile melodico e testi sentimentali diretti.

, classificandosi al quinto posto nella categoria canto. Durante questa esperienza televisiva emerge anche la collaborazione con il padre nel disco "Buongiorno", dove padre e figlio duettano nella title track e in "Di notte". Nell'aprile dello stesso anno arriva "Bandana",. Il brano prende il nome dall'accessorio che, agli occhi del cantante, evoca l'estate e la spensieratezza., evento che rappresenta un traguardo importante per qualsiasi artista italiano.posto nella competizione. Durante la serata delle cover duetta con Alex Britti proponendo un'interpretazione personale di "Oggi sono io". Dopo l'esperienza sanremese, il 17 febbraio 2023 pubblica il primo album in studio "Quello che fa bene", distribuito dall'etichetta Sony Music, che include diverse tracce inedite come "Giostre", "Toxic love" e "Tremi", quest'ultimo in duetto con Aka7even.Per quanto riguarda. L'unica relazione conosciuta pubblicamente è quella iniziata nel 2021 con la modella Emanuela Pennino, volto noto di TikTok. Nel 2022, durante un'intervista a "Dimmi di te", ha accennato a un nuovo amore senza però rivelarne l'identità, dimostrando la volontà di proteggere la propria sfera affettiva dai riflettori.. Il duetto con Aka7even in "Poesie Clandestine" unisce due artisti che hanno condiviso l'esperienza di Amici e che hanno vissuto percorsi simili nel costruirsi una credibilità artistica autonoma. Aka7even aveva già partecipato a Sanremo 2022 con "Perfetta così", classificandosi al tredicesimo posto, e questa collaborazione potrebbe rappresentare un momento significativo per entrambi.