Il retroscena segreto sull'addio ai social di Pino Insegno: la confessione spiazzante a La volta buona
Pino Insegno si racconta a La volta buona e spiega perché ha detto addio ai social media: il conduttore e doppiatore rivela di aver subito pesanti insulti e minacce.
Ospite nel salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Pino Insegno è tornato a far parlare di sé per una confessione a cuore aperto che tocca uno dei temi più discussi del web: il rapporto tossico tra i personaggi televisivi e il mondo delle piattaforme digitali. L'amato attore, conduttore e doppiatore romano ha spiegato senza filtri le motivazioni profonde che lo hanno spinto a una decisione drastica, ovvero abbandonare completamente i social network.
Durante il talk show di Rai 1, il conduttore ha condiviso alcuni dettagli sul clima ostile incontrato sul web, sottolineando come la situazione sia degenerata al punto da rendere insostenibile la gestione dei profili personali. "Non li uso più", ha ribadito con fermezza, spiegando che la sua scelta non nasce da una chiusura verso il pubblico o da un rifiuto del dialogo, ma dalla necessità di tutelare la propria serenità e quella della sua famiglia.
Tra insulti legati alla sua fede calcistica e attacchi strumentali di natura politica o professionale, Insegno ha ammesso di aver ricevuto commenti al limite dell'insulto gratuito, compresi messaggi intimidatori. Una deriva che ha spinto l'artista a voltare pagina, preferendo il contatto autentico con il pubblico televisivo e teatrale rispetto al logoramento costante di una bacheca social.