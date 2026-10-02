Il retroscena segreto sull'addio ai social di Pino Insegno: la confessione spiazzante a La volta buona

Pubblicazione: 02 ottobre alle 16:06

Ospite nel salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Pino Insegno è tornato a far parlare di sé per una confessione a cuore aperto che tocca uno dei temi più discussi del web: il rapporto tossico tra i personaggi televisivi e il mondo delle piattaforme digitali. L'amato attore, conduttore e doppiatore romano ha spiegato senza filtri le motivazioni profonde che lo hanno spinto a una decisione drastica, ovvero abbandonare completamente i social network.

Nel corso della puntata de La volta buona, Insegno ha raccontato di come la rete si sia trasformata troppo spesso in un ring virtuale privo di regole, dove lee attacchi gratuiti. Parole forti che mettono in luce il lato oscuro della popolarità mediatica e l'impatto psicologico che i cosiddetti leoni da tastiera possono avere sulla vita privata e professionale di un artista.

Durante il talk show di Rai 1, il conduttore ha condiviso alcuni dettagli sul clima ostile incontrato sul web, sottolineando come la situazione sia degenerata al punto da rendere insostenibile la gestione dei profili personali. "Non li uso più", ha ribadito con fermezza, spiegando che la sua scelta non nasce da una chiusura verso il pubblico o da un rifiuto del dialogo, ma dalla necessità di tutelare la propria serenità e quella della sua famiglia.

Tra insulti legati alla sua fede calcistica e attacchi strumentali di natura politica o professionale, Insegno ha ammesso di aver ricevuto commenti al limite dell'insulto gratuito, compresi messaggi intimidatori. Una deriva che ha spinto l'artista a voltare pagina, preferendo il contatto autentico con il pubblico televisivo e teatrale rispetto al logoramento costante di una bacheca social.

Nel corso del dibattito in studio, che ha visto la partecipazione anche di altri ospiti, la conversazione si è allargata sui rischi legati all'abuso degli smartphone. A chi sceglie di replicare"Rischi di vedere la vita tramite uno schermo e non attraverso i tuoi occhi". Una riflessione matura e lucida che invita a ridimensionare il peso del web, riappropriandosi del valore reale della comunicazione e della quotidianità lontana dai filtri digitali.