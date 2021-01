Brutto inizio anno per, la Lavanda Brown dei film di. L’attrice ha infatti annunciato su Instagram che il suo figlio appena nato è risultato positivo al Covid-19.

“Ho guardato le notizie sul lockdown da una stanza isolata in ospedale. Il piccolino ha il covid. Sta bene, ma sono tutti molto vigili e vogliono andarci cauti, grazie al cielo” ha scritto l’attrice. “Questa variante è molto potente e contagiosa, quindi spero che la gente sia estremamente attenta nelle prossime settimane. Non volevo che questo fosse l’inizio del nuovo anno per la mia famiglia. Non volevo tornare così presto in ospedale dopo una nascita tanto traumatica“.

Il bimbo, nato prematuro, dopo diversi giorni è stato dimesso dall’ospedale ed è ora a casa con sua madre.

Jessie Cave ha fatto il suo debutto nei panni di Lavanda Brown in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto film della saga diretto da David Yates. È poi tornata per un piccolissimo cammeo in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 (in una sola inquadratura, nella scena ambientata sull’espresso per Hogwarts) e nell’ultimo film, Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2, dove viene aggredita dal lupo mannaro Greyback.