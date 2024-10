Il Gladiatore 2, le prime reazioni: uno dei migliori film dell'anno con un Denzel Washington da Oscar

Pubblicazione: 19 ottobre alle 09:41

Mancano ancora alcune settimane all'uscita de Il Gladiatore 2, ma grazie ad alcune anteprime e alle maglie (volutamente) larghe della Paramount, sono arrivate online le prime reazioni e i primi commenti sul film di Ridley Scott, che negli Stati Uniti dovrà scontrarsi al botteghino con Wicked. In Italia uscirà al cinema il 17 novembre e le prevendite sono già aperte.

Una nota da cinefilo riguardo a Gladiator II: è molto più grande, crudo e violento rispetto all'originale. Le sequenze di battaglia epiche, certo, ma anche i combattimenti corpo a corpo. Passerete gran parte del film con una smorfia di dolore. “L'unica cosa per cui sarò sempre arrabbiato con Ridley è il suo profondo desiderio di girare nel pieno dell'estate. Da ragazzo irlandese pallido che non se la cava bene con il caldo, immaginatemi con l'armatura, coperto di abbronzatura finta e sudore, a rotolarmi in giro,” dice Mescal. “Quei combattimenti erano intensi.” Ci sono anche molti discorsi motivazionali di Mescal ai suoi uomini, e si ha la sensazione che il fatto di aver dato la carica ai suoi compagni di squadra di calcio gaelico come capitano sia stato utile qui.

Iniziamo da un commento presente in un profilo di GQ su Paul Mescal, nel quale l'autore si sbilancia anche sul film:

Dopo una proiezione per l'AMPAS e i membri della SAG a Los Angeles, sono usciti sui social anche dei brevi commenti di alcuni giornalisti, tutti piuttosto positivi, che parlano di una possibile corsa per l'Oscar in particolare riguardo all'interpretazione di. Jillian Chilingerian di OffScreenCentral ha scritto: "Incidete il nome di Denzel Washington sull'Oscar come miglior attore non protagonista per Gladiator 2 immediatamente". Scott Mantz, di KTLA, ha definito il film "un sequel epico", aggiungendo che ha "grandi scene d'azione, incredibili effetti visivi e performance eccezionali su tutta la linea". Il giornalista freelance Simon Thompson ha invece scritto: "Il Gladiatore 2 offre il banchetto più ricco nelle epiche scene d'azione e nel tradimento deliziosamente spudorato". Matt Brennan del L.A. Times ha detto che il film contiene "cose completamente folli", definendolo inoltre "il grande ritorno dei film epici in costume pieni di sangue e violenza". Drew Taylor di TheWrap ha affermato che "offre il tipo di cinema eccellente di larga scala che solo Ridley Scott riesce a realizzare. Funziona letteralmente tutto. Grandi sensazioni alla Top Gun: Maverick nel modo in cui si ricollega al passato pur aggiungendo qualcosa di nuovo. Cinema impressionante e muscolare da un talento leggendario". Matt Belloni ha ironizzato: "Non ci crederete mai ma Denzel Washington è grande in questo film". Will Mavity è meno entusiasta, affermando che "al film mancano il focus e la carica emotiva dell'originale, e Mescal non è magnetico come Crowe," tuttavia aggiunge che "straborda di scene d'azione memorabili e Denzel ruba la scena in una delle sue interpretazioni più memorabili".