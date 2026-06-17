Il nuovo film di Chris Pratt è stato accusato di aver copiato Minority Report: ecco dove vederlo per fare il confronto

Pubblicazione: 17 giugno alle 17:55

Quando Amazon MGM Studios ha annunciato Mercy, il nuovo thriller fantascientifico con Chris Pratt diretto da Timur Bekmambetov, i paragoni con Minority Report sono iniziati quasi immediatamente. Non ci è voluto molto perché fan e critici notassero le somiglianze con il capolavoro del 2002 di Steven Spielberg con Tom Cruise. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare quanto a fondo andasse questa "ispirazione". Perché chiamarla ispirazione quando le analogie toccano la struttura narrativa, l'ambientazione tecnologica e persino il colpo di scena finale?



Mercy racconta la storia di Det. Chris Raven, interpretato da Pratt, un poliziotto disilluso che si ritrova vittima del sistema giudiziario futuristico che lui stesso ha contribuito a creare. Raven è accusato dell'omicidio della moglie, interpretata da Annabelle Wallis, e deve dimostrare la propria innocenza di fronte a un'intelligenza artificiale che funge da giudice, giuria e boia. L'IA, interpretata da Rebecca Ferguson, rappresenta il volto del Mercy Program, un sistema rivoluzionario che promette di rendere il mondo più sicuro attraverso una giustizia algoritmicamente perfetta.



Suona familiare? Dovrebbe. In Minority Report, Tom Cruise interpreta John Anderton, capo di una divisione di polizia sperimentale specializzata nella prevenzione dei crimini. Anderton si trova costretto a fuggire quando viene accusato di un omicidio che non ha ancora commesso. Il sistema PreCrime utilizza tre esseri precognitivi chiamati "precog" per predire i delitti prima che avvengano, permettendo agli agenti di arrestare i potenziali assassini prima che agiscano.

Le differenze esistono, certamente. In Minority Report il crimine è futuro e viene predetto, in Mercy il crimine è già avvenuto e viene giudicato da un'intelligenza artificiale. Ma la struttura di base rimane sorprendentemente simile: un poliziotto che ha creduto e sostenuto un sistema giudiziario rivoluzionario diventa vittima dello stesso sistema, dovendo dimostrare la propria innocenza mentre tutto sembra congiurare contro di lui.



Non è solo la trama generale a sollevare perplessità. Anche i dettagli dei personaggi coincidono in modo allarmante. Sia Anderton che Raven sono poliziotti con problemi di dipendenza e matrimoni in crisi. Anderton fa uso di droghe per affrontare le complicazioni relazionali nate dalla misteriosa scomparsa del figlio. Raven è alcolista, una condizione sviluppata dopo la morte del suo precedente partner e causa principale delle tensioni con la moglie. Entrambi sono uomini spezzati dal trauma, che hanno trovato nel loro lavoro una ragione per andare avanti, salvo poi scoprire che proprio quel sistema in cui credevano si rivolta contro di loro.



L'ambientazione futuristica presenta ulteriori somiglianze che vanno oltre la semplice coincidenza. Minority Report è celebre per la sua rappresentazione visionaria della tecnologia. Anderton analizza le prove dei futuri omicidi attraverso un sistema che combina interazione touch screen con immagini olografiche, manipolando dati sospesi nell'aria con gesti delle mani. La divisione PreCrime utilizza programmi di sorveglianza invasivi, inclusa la scansione retinica praticamente ovunque, per migliorare le proprie capacità investigative.

Quando Minority Report uscì nel 2002, questi concetti erano considerati selvaggiamente creativi, spaventosamente plausibili ma ancora lontani dalla realtà. Oggi vengono visti come profetici, considerando quante di queste tecnologie, o loro variazioni, sono diventate realtà quotidiana. Ed è proprio qui che Mercy fallisce nel distinguersi. Vedere Raven interagire con un'intelligenza artificiale e circondato da immagini olografiche tangibili di dati di sorveglianza per investigare sul proprio caso avrebbe potuto essere uno spettacolo meraviglioso se il film fosse uscito 24 anni fa. Purtroppo questi concetti tecnologici sono ormai diventati luoghi comuni, privando Mercy di qualsiasi possibilità di ottenere lo stesso fascino visivo unico che aveva aiutato Minority Report a distinguersi ai suoi tempi.



La questione dell'intelligenza artificiale come giudice rappresenta l'unico elemento distintivo che Mercy porta sul tavolo, un dettaglio assente in Minority Report ma tremendamente rilevante nella società odierna. Eppure anche questa intuizione viene sprecata in un'esecuzione che sembra più interessata a replicare formule collaudate che a esplorare davvero le implicazioni morali di delegare la giustizia a un algoritmo.



Ma è il colpo di scena finale che rappresenta la prova più schiacciante di questo plagio creativo. In Minority Report, Anderton scopre di essere stato incastrato da una delle poche persone di cui si fidava: il direttore di PreCrime, Lamar Burgess, interpretato da Max von Sydow. Anderton aveva scoperto prove di un omicidio che Lamar era riuscito a commettere senza cadere sotto la rilevazione dei precog, dimostrando che il sistema non era perfetto come si proclamava. Per coprire le proprie tracce, Burgess orchestra una situazione che incrimina Anderton, eliminando la minaccia.

In Mercy, Raven scopre di essere stato incastrato da una delle poche persone di cui si fidava: il suo sponsor degli Alcolisti Anonimi, Rob Nelson, interpretato da Chris Sullivan. Il piano di Rob è un atto di vendetta per il fratello biologico David Webb, la prima persona processata e giustiziata dal Mercy Program, che avrebbe potuto essere dimostrato innocente se una conversazione telefonica con Rob su un cellulare non registrato fosse stata presentata come alibi. Il motivo per cui il cellulare non fu consegnato come prova? L'attuale partner di Raven, Jacqueline 'JAQ' Diallo interpretata da Kali Reis, lo distrusse, volendo assicurarsi che il processo inaugurale di Mercy fosse una "vittoria schiacciante". Le sue azioni dimostrano involontariamente che il sistema non è perfetto come si proclamava.



La struttura del tradimento è pressoché identica: una figura fidata che orchestra l'incastro per nascondere una falla nel sistema presumibilmente infallibile. In entrambi i casi, il protagonista deve scoprire non solo la propria innocenza ma anche che il sistema rivoluzionario che ha sostenuto è fondamentalmente difettoso. La rivelazione che dietro l'apparente perfezione tecnologica si nasconde la corruzione umana rappresenta il cuore narrativo di entrambe le pellicole.



Minority Report è basato su un racconto breve dello scrittore visionario Philip K. Dick pubblicato nel 1956. L'adattamento di Spielberg è noto per essere diventato ancora più rilevante oggi rispetto a quando uscì, soprattutto nella rappresentazione di un mondo ad alta tecnologia dove la privacy è un ricordo e gli algoritmi predicono il comportamento umano (e aveva previsto quasi tutto). Il film pone domande morali complesse: è giusto punire qualcuno per un crimine non ancora commesso? Chi controlla i controllori? Cosa succede quando la tecnologia che dovrebbe proteggerci diventa lo strumento della nostra oppressione?

Mercy aveva l'opportunità di porre domande altrettanto urgenti per la nostra epoca: possiamo davvero affidare la giustizia a un'intelligenza artificiale? Gli algoritmi possono essere davvero imparziali o riflettono inevitabilmente i pregiudizi di chi li programma? Cosa significa essere giudicati da una macchina invece che da propri pari? Purtroppo il film sembra più interessato a seguire pedissequamente la formula di Minority Report che a esplorare davvero queste tematiche.