Nuovi rivali, gelosie e segreti: questo sequel romantico è la visione perfetta per l'estate (ed è su Prime Video)
Dopo tanta attesa, torna uno dei teen drama più apprezzati (e disprezzati allo stesso tempo) degli ultimi anni con un sequel che lascia col fiato sospeso.
A pochi mesi dal successo del primo capitolo, Prime Video è pronta a riportare sullo schermo una delle coppie più discusse e amate dal pubblico young adult. Oggi, 17 giugno, debutta infatti È colpa tua: Londra, secondo capitolo dell'adattamento britannico della trilogia bestseller Culpables di Mercedes Ron, una saga che continua a conquistare milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo.Se il primo film era incentrato soprattutto sull'attrazione tra Noah e Nick e sulle difficoltà legate alla loro relazione, il sequel amplia l'orizzonte e mette la coppia di fronte a ostacoli ben più complessi: l'amore, questa volta, dovrà fare i conti con la distanza e le conseguenze delle proprie scelte. La storia riprende esattamente da dove si era interrotta. Noah e Nick sono ancora insieme, ma la loro quotidianità sta cambiando rapidamente: lei si prepara a iniziare una nuova fase della sua vita all'Università di Oxford, mentre lui è sempre più coinvolto negli affari della famiglia Leister. Due percorsi che rischiano di allontanarli proprio quando pensavano di aver trovato un proprio equilibrio.
A complicare ulteriormente la situazione arrivano nuovi personaggi destinati a mettere alla prova il loro rapporto. Noah conoscerà persone che entreranno nella sua nuova vita universitaria, mentre Nick dovrà confrontarsi con nuove tentazioni e con figure che sembrano intenzionate a occupare uno spazio sempre più importante nella sua quotidianità. Gelosie, incomprensioni e segreti diventeranno così elementi centrali della narrazione.Uno degli aspetti più interessanti del film è proprio il cambio di tono rispetto al predecessore. Rimangono la forte componente romantica e le scene più passionali che hanno contribuito al successo del primo capitolo, ma il racconto punta maggiormente sulla maturazione dei protagonisti. La domanda che attraversa tutta la storia è semplice: cosa succede quando l'amore non basta più a tenere lontani i problemi del mondo reale?
Tornano nei ruoli principali Asha Banks e Matthew Broome, che riprendono i personaggi di Noah e Nick dopo l'ottima accoglienza ricevuta nel primo film. Accanto a loro ritroviamo buona parte del cast originale, insieme a diversi nuovi ingressi che avranno un ruolo determinante negli sviluppi della storia.
Per chi ha apprezzato produzioni come Un anno dopo l'altro (sempre in esclusiva su Prime Video) o il primo capitolo omonimo, È colpa tua: Londra rappresenta una visione quasi obbligata. Il film conserva tutto ciò che aveva reso popolare la storia originale (chimica tra i protagonisti, romanticismo e tensione sentimentale) aggiungendo però più conflitti e più personaggi. Un sequel che punta a far crescere i suoi protagonisti senza rinunciare al coinvolgimento che ha trasformato Noah e Nick in una delle coppie più seguite degli ultimi anni.