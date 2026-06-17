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Nuovi rivali, gelosie e segreti: questo sequel romantico è la visione perfetta per l'estate (ed è su Prime Video)

Dopo tanta attesa, torna uno dei teen drama più apprezzati (e disprezzati allo stesso tempo) degli ultimi anni con un sequel che lascia col fiato sospeso.

di Sofia Biagini
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A pochi mesi dal successo del primo capitolo, Prime Video è pronta a riportare sullo schermo una delle coppie più discusse e amate dal pubblico young adult. Oggi, 17 giugno, debutta infatti È colpa tua: Londra, secondo capitolo dell'adattamento britannico della trilogia bestseller Culpables di Mercedes Ron, una saga che continua a conquistare milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo.

Se il primo film era incentrato soprattutto sull'attrazione tra Noah e Nick e sulle difficoltà legate alla loro relazione, il sequel amplia l'orizzonte e mette la coppia di fronte a ostacoli ben più complessi: l'amore, questa volta, dovrà fare i conti con la distanza e le conseguenze delle proprie scelte. La storia riprende esattamente da dove si era interrotta. Noah e Nick sono ancora insieme, ma la loro quotidianità sta cambiando rapidamente: lei si prepara a iniziare una nuova fase della sua vita all'Università di Oxford, mentre lui è sempre più coinvolto negli affari della famiglia Leister. Due percorsi che rischiano di allontanarli proprio quando pensavano di aver trovato un proprio equilibrio.

Una scena di È colpa tua: Londra. Fonte: Prime Video.

A complicare ulteriormente la situazione arrivano nuovi personaggi destinati a mettere alla prova il loro rapporto. Noah conoscerà persone che entreranno nella sua nuova vita universitaria, mentre Nick dovrà confrontarsi con nuove tentazioni e con figure che sembrano intenzionate a occupare uno spazio sempre più importante nella sua quotidianità. Gelosie, incomprensioni e segreti diventeranno così elementi centrali della narrazione.

Uno degli aspetti più interessanti del film è proprio il cambio di tono rispetto al predecessore. Rimangono la forte componente romantica e le scene più passionali che hanno contribuito al successo del primo capitolo, ma il racconto punta maggiormente sulla maturazione dei protagonisti. La domanda che attraversa tutta la storia è semplice: cosa succede quando l'amore non basta più a tenere lontani i problemi del mondo reale?

Asha Banks e Matthew Broome in È colpa tua: Londra. Fonte: Prime Video.

Tornano nei ruoli principali Asha Banks e Matthew Broome, che riprendono i personaggi di Noah e Nick dopo l'ottima accoglienza ricevuta nel primo film. Accanto a loro ritroviamo buona parte del cast originale, insieme a diversi nuovi ingressi che avranno un ruolo determinante negli sviluppi della storia.

Per chi ha apprezzato produzioni come Un anno dopo l'altro (sempre in esclusiva su Prime Video) o il primo capitolo omonimo, È colpa tua: Londra rappresenta una visione quasi obbligata. Il film conserva tutto ciò che aveva reso popolare la storia originale (chimica tra i protagonisti, romanticismo e tensione sentimentale) aggiungendo però più conflitti e più personaggi. Un sequel che punta a far crescere i suoi protagonisti senza rinunciare al coinvolgimento che ha trasformato Noah e Nick in una delle coppie più seguite degli ultimi anni.

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