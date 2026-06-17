Nuovi rivali, gelosie e segreti: questo sequel romantico è la visione perfetta per l'estate (ed è su Prime Video)

Pubblicazione: 17 giugno alle 09:45

A pochi mesi dal successo del primo capitolo, Prime Video è pronta a riportare sullo schermo una delle coppie più discusse e amate dal pubblico young adult. Oggi, 17 giugno, debutta infatti È colpa tua: Londra, secondo capitolo dell'adattamento britannico della trilogia bestseller Culpables di Mercedes Ron, una saga che continua a conquistare milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo.

Una scena di È colpa tua: Londra. Fonte: Prime Video.

Se il primo film era incentrato soprattutto sull'attrazione tra Noah e Nick e sulle difficoltà legate alla loro relazione, il sequel amplia l'orizzonte e mette la coppia di fronte a ostacoli ben più complessi: l'amore, questa volta, dovrà fare i conti con la distanza e le conseguenze delle proprie scelte.: lei si prepara a iniziare una nuova fase della sua vita all'Università di Oxford, mentre lui è sempre più coinvolto negli affari della famiglia Leister. Due percorsi che rischiano di allontanarli proprio quando pensavano di aver trovato un proprio equilibrio.

A complicare ulteriormente la situazione arrivano nuovi personaggi destinati a mettere alla prova il loro rapporto. Noah conoscerà persone che entreranno nella sua nuova vita universitaria, mentre Nick dovrà confrontarsi con nuove tentazioni e con figure che sembrano intenzionate a occupare uno spazio sempre più importante nella sua quotidianità. Gelosie, incomprensioni e segreti diventeranno così elementi centrali della narrazione.

Asha Banks e Matthew Broome in È colpa tua: Londra. Fonte: Prime Video.

Uno degli aspetti più interessanti del film è proprio il cambio di tono rispetto al predecessore. Rimangono la forte componente romantica e le scene più passionali che hanno contribuito al successo del primo capitolo, ma il racconto punta maggiormente sulla maturazione dei protagonisti. La domanda che attraversa tutta la storia è semplice: cosa succede quando l'amore non basta più a tenere lontani i problemi del mondo reale?

Tornano nei ruoli principali Asha Banks e Matthew Broome, che riprendono i personaggi di Noah e Nick dopo l'ottima accoglienza ricevuta nel primo film. Accanto a loro ritroviamo buona parte del cast originale, insieme a diversi nuovi ingressi che avranno un ruolo determinante negli sviluppi della storia.

Per chi ha apprezzato produzioni come Un anno dopo l'altro (sempre in esclusiva su Prime Video) o il primo capitolo omonimo, È colpa tua: Londra rappresenta una visione quasi obbligata. Il film conserva tutto ciò che aveva reso popolare la storia originale (chimica tra i protagonisti, romanticismo e tensione sentimentale) aggiungendo però più conflitti e più personaggi. Un sequel che punta a far crescere i suoi protagonisti senza rinunciare al coinvolgimento che ha trasformato Noah e Nick in una delle coppie più seguite degli ultimi anni.