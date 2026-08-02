Reacher 5: un attore in un ruolo fondamentale cambierà attore nella prossima stagione

Pubblicazione: 02 agosto alle 09:45

Prime Video ha ufficialmente avviato i lavori per la quinta stagione di Reacher, la serie action con Alan Ritchson che ha conquistato il pubblico globale diventando uno dei titoli di punta della piattaforma accanto a The Boys e The Rings of Power. L'annuncio è arrivato a maggio 2026, seguito da una presentazione esplosiva al San Diego Comic-Con dove sono stati svelati i trailer della quarta stagione e dello spinoff dedicato a Neagley, interpretata da Maria Sten.



Alan Ritchson, protagonista indiscusso della serie dal 2022, ha confermato a metà luglio in un'intervista a ScreenRant che le riprese erano ufficialmente partite. Durante il panel al Comic-Con, Amazon ha rivelato che la nuova stagione adatterà Make Me, romanzo di Lee Child pubblicato nel 2015 e ventesimo capitolo della saga libraria di Jack Reacher. Una scelta che conferma l'approccio narrativo vincente della serie: un libro, una stagione. Un metodo che ha permesso agli showrunner di rispettare la struttura e lo spirito dei romanzi originali, evitando le insidie delle compressioni narrative che spesso affliggono gli adattamenti televisivi.



La decisione di adattare Make Me porta con sé inevitabili conseguenze sul fronte del cast. Il romanzo presenta personaggi e dinamiche completamente nuove rispetto a Gone Tomorrow, il libro che ha fornito la base per la quarta stagione. Questo significa che alcuni volti visti nella precedente annata non potranno tornare, non per questioni contrattuali o conflitti di schedule, ma semplicemente perché i loro personaggi non esistono nella trama di Make Me. È la natura stessa della serie Reacher: ogni stagione è un'avventura standalone, con Ritchson come unico filo conduttore insieme ai flashback occasionali alla sua unità militare, la leggendaria 110th Special Investigations Unit.

Jay Baruchel, attore canadese noto per film come Palle al balzo e la saga di Dragon Trainer, aveva fatto parte del cast della quarta stagione. Le fonti confermano che il suo personaggio tornerà nella quinta stagione, ma qui entra in gioco il recast annunciato da Prime Video. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sul ruolo o sulle ragioni della sostituzione, è chiaro che uno dei personaggi che avrebbe dovuto riapparire in Make Me dovrà essere interpretato da un nuovo attore.



Make Me è uno dei romanzi più enigmatici di Lee Child. La storia inizia con Reacher che scende da un treno in una cittadina chiamata Mother's Rest, un nome che lo incuriosisce al punto da voler scoprirne l'origine. Quello che sembra un capriccio da viaggiatore si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più oscuro e pericoloso. Il libro esplora territori tematici diversi rispetto agli altri capitoli della saga, con elementi che sfiorano il noir psicologico e una tensione crescente che culmina in rivelazioni disturbanti. È un Reacher più riflessivo, meno muscle-oriented rispetto ad altre storie, ma non per questo meno violento quando serve.



Le riprese della quinta stagione sono iniziate in estate, con un programma di produzione che dovrebbe portare i nuovi episodi su Prime Video nel corso del 2027. La macchina produttiva di Reacher si è affinata stagione dopo stagione, con location shooting che ricrea fedelmente le atmosfere dei romanzi e una fotografia che bilancia il realismo grintoso dell'azione con momenti di respiro contemplativo. Le scene di combattimento, coreografate con brutalità cinetica, sono diventate un marchio di fabbrica, insieme ai monologhi interiori di Reacher che esplorano la sua filosofia di vita da drifter moderno.