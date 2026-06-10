Una storia di nostalgia e crescita, in questa serie rom-com appena approdata su Prime Video (con un debutto stellare)

Pubblicazione: 10 giugno alle 14:55

Prime Video continua la sua strategia vincente di adattare bestseller letterari in serie televisive di successo. Dopo Reacher, Gli Anelli del Potere e L'estate nei tuoi occhi, la piattaforma punta ora su Un anno dopo l'altro, dramma romantico tratto dai romanzi di Carley Fortune che sta già conquistando la critica internazionale. La serie ha debuttato con punteggio del 78% su Rotten Tomatoes, un risultato promettente considerando che al momento della pubblicazione del punteggio erano disponibili solo nove recensioni.



Un anno dopo l'altro racconta la storia di Percy Fraser, interpretata da Sadie Soverall, e delle sue estati trascorse a Barry's Bay, segnate da un primo amore travolgente e da una bruciante delusione sentimentale. Quando una tragedia la riporta in quel luogo dieci anni dopo, Percy si trova costretta a fare i conti con i ricordi, gli errori del passato e Sam Florek, il ragazzo che le ha cambiato la vita per sempre. A interpretare Sam è Matt Cornett, volto noto di High School Musical: La serie.



Il consenso generale tra i recensori dipinge Un anno dopo l'altro come un romance emotivamente ricco, con personaggi memorabili, una narrazione sentita e un'atmosfera da piccola città che eleva i battiti familiari del genere. Molti elogiano la profondità emotiva, il cast corale e i temi coming-of-age, definendo la serie coinvolgente e meritevole di una seconda visione.

Tuttavia, non mancano le voci dissonanti. Alcuni critici sostengono che la serie manchi di originalità, risulti piatta o valga la pena solo per i fan devoti dei romanzi di Fortune. Una polarizzazione non insolita per gli adattamenti letterari, dove il confronto con il materiale originale può influenzare pesantemente la percezione critica.



La scelta di Prime Video di investire in adattamenti letterari risponde a una precisa logica di mercato. I romanzi bestseller arrivano già con una base di fan consolidata, garantendo un pubblico interessato sin dal lancio. Un anno dopo l'altro punta, perciò, a intercettare tanto i lettori di Carley Fortune quanto gli spettatori in cerca di contenuti romantici di qualità per l'estate. La serie si presenta come la proposta estiva di Prime Video per gli amanti del romance: una storia di seconde possibilità, nostalgia e crescita personale ambientata in una cittadina che sa di lago, sole e quei momenti che definiscono chi diventeremo.