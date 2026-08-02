Su Prime Video, la miniserie di Stephen King che tutti hanno dimenticato (ma che devi recuperare)

Pubblicazione: 02 agosto alle 14:00

Quando si parla di Stephen King e delle sue trasposizioni televisive, la mente corre inevitabilmente a IT del 1990, a Le notti di Salem o alla recente ondata di adattamenti cinematografici di successo. Eppure, su Prime Video esiste una miniserie del 1999 che lo stesso Re dell'horror considera tra i suoi lavori preferiti per il piccolo schermo, ma che negli anni è scivolata in un oblio quasi inspiegabile: Storm of the Century - La tempesta del secolo. A differenza della stragrande maggioranza delle produzioni tratte dall'universo kinghiano, questa serie non nasce dall'adattamento di un romanzo o di un racconto.

. Una scelta rara per un autore della sua statura, che rende l'opera ancora più intrigante per i fan e gli studiosi del suo lavoro.. Una violenta tempesta di neve isola completamente la piccola comunità dal resto del mondo, creando quella claustrofobia ambientale che King sa orchestrare come pochi.

Linoge non è un semplice antagonista: è una presenza demoniaca antica quanto terrificante, che sembra conoscere i segreti più oscuri di ogni abitante dell'isola. Le origini di Linoge non vengono mai esplicitate completamente nella serie, lasciando spazio all'immaginazione dello spettatore. Quello che emerge è il ritratto di un demone potente ma mortale, consapevole che la sua esistenza millenaria richiede un successore. La sua richiesta è semplice, ma mostruosa: vuole che la comunità gli consegni volontariamente un bambino da crescere come suo protetto e apprendista.

Per rendere credibile la minaccia, Linoge rivela di essere stato responsabile della misteriosa scomparsa di massa della colonia di Roanoke Island, uno dei più famosi enigmi storici americani. Se gli isolani rifiuteranno la sua richiesta, l'intera Little Tall Island farà la stessa fine. Non si tratta di un bluff: la dimostrazione dei suoi poteri non lascia dubbi sulla sua capacità di portare a termine la minaccia. Il protagonista Mike Anderson, interpretato da Tim Daly, si trova così di fronte a un dilemma morale devastante. Insieme agli altri abitanti, deve partecipare a una votazione che nessun essere umano dovrebbe mai affrontare: scegliere quale bambino sacrificare per salvare tutti gli altri.



Nonostante la qualità della scrittura, della regia e delle interpretazioni, La tempesta del secolo è stata in gran parte dimenticata dal pubblico e dalla critica. Mentre altre miniserie come IT del 1990 o Le notti di Salem continuano a essere citate e ricordate, questa gemma del 1999 sembra essere scivolata sotto il radar collettivo. Una situazione paradossale, considerando che lo stesso Stephen King l'ha indicata come una delle sue miniserie preferite in assoluto.

Per gli appassionati di Stephen King che non l'hanno ancora vista, la serie rappresenta un'occasione unica di vedere l'autore alle prese con una storia pensata fin dall'inizio per il medium televisivo. Non ci sono compromessi dovuti all'adattamento di un romanzo, non ci sono tagli necessari per condensare centinaia di pagine in poche ore di visione. È King nella sua forma più pura applicata al piccolo schermo.