Le notti di Salem: il trailer del nuovo film tratto dal romanzo di Stephen King

Pubblicazione: 13 settembre alle 10:24

Il trailer dell'attesissimo e a lungo rimandato film Le notti di Salem è finalmente arrivato. Il primo annuncio della pellicola (che doveva uscire al cinema) era stato dato ancora nel 2019 e ora sta per arrivare in streaming sulla piattaforma Max (negli Stati Uniti) il 3 ottobre. Ancora non sappiamo nulla su una eventuale distribuzione italiana.

Basato sul romanzo omonimo di Stephen King , il film è diretto da(già sceneggiatore dei due capitoli di IT diretti da Andy Muschietti).interpreta il protagonista Ben Mears, uno scrittore di successo che torna nella sua città natale, Jerusalem's Lot, per scrivere il suo prossimo romanzo, ispirato da un'esperienza vissuta in una casa abbandonata del paese. Il suo arrivo coincide con l'acquisto della casa da parte di Kurt Barlow (William Sadler), un antico vampiro che utilizza il suo servitore umano Richard Straker (Pilou Asbæk) per trasformare i cittadini del paese. Man mano che sempre più abitanti vengono trasformati in vampiri, Mears e i suoi alleati umani si trovano intrappolati in una lotta per la loro vita.