Matrimoni, dubbi e tentazioni: dove vedere il film con Valentina Nappi su ciò che non vuoi sentirti dire sull'amore

Pubblicazione: 17 giugno alle 11:11

Quando si pensa a una commedia romantica italiana, l’ultima persona che ci si aspetterebbe di trovare nel ruolo di guida spirituale e sentimentale è probabilmente Valentina Nappi. Eppure è proprio questa l’intuizione che aveva reso sorprendente Pensati sexy nel 2024 e che torna al centro di Ancora più sexy, il sequel arrivato su Prime Video. A distanza di due anni, l’idea continua a funzionare perché utilizza una figura spesso associata esclusivamente alla provocazione per parlare invece di libertà personale, relazioni e autostima.

La storia riprende tre anni dopo gli eventi del primo capitolo. Maddalena, interpretata da Diana Del Bufalo, non è più la donna insicura che il pubblico aveva conosciuto all’inizio del suo percorso.. Sulla carta sembra aver ottenuto tutto ciò che desiderava.

È proprio in questo momento, però, che la sua sicurezza inizia a vacillare. Come spesso accade nelle migliori commedie romantiche, il problema non nasce da una crisi evidente ma da una domanda apparentemente semplice. Essere felici significa davvero aver trovato la persona giusta? Oppure significa sentirsi completamente liberi di essere se stessi all’interno di una relazione?

A riportare queste domande nella vita di Maddalena è ancora una volta Valentina Nappi, che interpreta una versione immaginaria di se stessa. Il suo personaggio non esiste per creare scandalo o per accumulare battute provocatorie. Al contrario, rappresenta quella voce interiore che costringe la protagonista a guardare in faccia le proprie contraddizioni. Se nel primo film il tema centrale era la scoperta della propria sensualità, questa volta il discorso si sposta sulla coppia, sul matrimonio e sulle aspettative che accompagnano le relazioni adulte.

È una scelta che rende Ancora più sexy più interessante di quanto il titolo possa far pensare. Dietro l’ironia e i momenti leggeri, il film affronta infatti una questione che riguarda molte persone:Maddalena si trova esattamente in questa situazione. Ha ottenuto stabilità, successo e amore, ma l’avvicinarsi del matrimonio la costringe a interrogarsi sulla differenza tra sicurezza e felicità.

L’arrivo di Bruno, il giardiniere interpretato da Mario Ermito, contribuisce ad alimentare ulteriormente questi dubbi. Il loro rapporto non serve tanto a costruire il classico triangolo amoroso quanto a mettere la protagonista di fronte a una possibilità diversa, a una versione alternativa della propria vita. È il catalizzatore che accelera un percorso di consapevolezza già iniziato molto prima.

Una scena di Ancora più sexy (fonte: Prime Video)

Ciò che rende particolare il film diretto da Michela Andreozzi è il modo in cui affronta il tema della sessualità. Nelle dichiarazioni rilasciate durante la promozione, Valentina Nappi ha sottolineato come i problemi che emergono nell’intimità abbiano spesso origine molto lontano dalla camera da letto. Se una persona si sente limitata, giudicata o costretta nella vita quotidiana, difficilmente riuscirà a vivere serenamente anche la propria sfera sessuale. È una riflessione che attraversa l’intero film e che gli permette di andare oltre i meccanismi tradizionali della commedia romantica.

In un genere che spesso continua a raccontare l’amore come il punto di arrivo definitivo, Ancora più sexy sceglie una prospettiva diversa. La relazione non è la conclusione della storia, ma l’inizio di nuove domande. Trovare una persona da amare non significa automaticamente aver risolto ogni insicurezza o aver raggiunto una felicità permanente. Crescere, cambiare e mettersi in discussione resta necessario anche quando la vita sembra finalmente andare nella direzione giusta.

Per questo il ritorno di Valentina Nappi continua a funzionare. Il suo personaggio non rappresenta soltanto la provocazione, ma la sincerità. È la figura che dice ad alta voce ciò che gli altri preferiscono ignorare e che costringe Maddalena a interrogarsi su ciò che desidera davvero. In un panorama spesso dominato da commedie romantiche prevedibili, è proprio questa prospettiva a rendere la saga di Michela Andreozzi qualcosa di diverso dal solito.