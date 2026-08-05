Su Prime Video, c'è un nuova serie animata che sta mettendo in ombra Gli Anelli del Potere

Pubblicazione: 05 agosto alle 14:30

Prime Video ha rilasciato una delle migliori serie fantasy degli ultimi anni, e lo show continua a migliorare episodio dopo episodio, preparando il terreno per un ritorno trionfale. Quando si parla di serie fantasy su Prime Video, il primo nome che viene in mente è solitamente Gli Anelli del Potere. Nonostante le divisioni tra il pubblico, quella produzione dimostra che il servizio di streaming comprende la portata epica del genere fantasy meglio di molti competitor. Ora, però, Prime Video ha trovato nel campo dell'animazione il franchise perfetto da esplorare. Con doppiatori esperti, visual mozzafiato, azione cruenta e molto altro ancora, una delle migliori serie fantasy televisive ha dato vita a un nuovo successo di genere per la piattaforma, e continua a crescere in qualità.



Il 28 gennaio 2022, i primi tre episodi di The Legend of Vox Machina sono stati rilasciati su Prime Video. La serie si basa sulla prima campagna di Dungeons & Dragons creata da Critical Role, e riesce magnificamente a trasformare una banda di disadattati in uno dei gruppi di combattenti più avvincenti del panorama televisivo. Quel franchise si è ora espanso. Basata sulla seconda campagna di Critical Role, The Mighty Nein è stata rilasciata il 19 novembre 2025. L'azione si svolge nello stesso mondo di Vox Machina, la terra di Exandria, ma diversi anni dopo. Lo show mostra effettivamente come i personaggi del team titolare si riuniscono. Puntando i riflettori sulle loro storie personali fin dall'inizio e trasformandoli lentamente in una squadra, The Mighty Nein migliora con ogni episodio.



Il tropo della famiglia trovata può fare meraviglie nel genere fantasy, ed è precisamente ciò che rende The Mighty Nein così emozionante. Personaggi che sono stati rifiutati o hanno affrontato passati oscuri trovano tutti una casa l'uno nell'altro. L'azione è brutale e creativa, con la nuova serie fantasy di Prime Video che non lesina sulla magia. The Mighty Nein è anche esilarante, rendendola un gioiello a tutto tondo. Come accennato in precedenza, con il passare di ogni episodio, i personaggi si sono avvicinati e hanno iniziato a sentirsi sempre più come una squadra. Nel finale della prima stagione di The Mighty Nein, non solo comprendevano i punti di forza e di debolezza reciproci, ma erano pronti a sostenersi a vicenda attraverso qualsiasi sfida si presentasse loro. Inoltre, trame e rivelazioni preparate all'inizio della stagione, come l'arrivo del Traveler, vengono ripagate nel finale.

La prima stagione di The Mighty Nein detiene attualmente un punteggio perfetto del 100% tra i critici su Rotten Tomatoes. Questo dimostra che The Mighty Nein è una serie fantasy che vale la pena seguire, poiché lo show ripaga l'attenzione dello spettatore con una preparazione accurata per sorprese avvincenti. In vista della seconda stagione, che potrebbe debuttare nel corso del 2026, sappiamo già che lo show sarà ancora migliore quando tornerà, dato che Yasha è ora saldamente parte del team. Per gran parte della stagione, la serie l'ha mostrata mentre eliminava brutalmente i personaggi nel suo cammino per incontrare The Mighty Nein. La storia del controllo mentale di Yasha dovrebbe potenziare la narrazione complessiva dello show, ora che la squadra dovrà affrontare quel colpo di scena oltre ai piani oscuri di Trent Ikithon e al passato misterioso di Mollymauk.



The Mighty Nein può solo continuare a migliorare. La capacità della serie di costruire tensione narrativa, sviluppare personaggi complessi e mantenere un equilibrio perfetto tra azione, commedia e dramma emotivo la rende uno dei prodotti più interessanti del catalogo Prime Video. Per gli appassionati di fantasy che cercano qualcosa di fresco, violento e profondamente umano, questa e The Legend of Box Machina sono le serie da recuperare.