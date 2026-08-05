Questa serie thriller su Prime Video mescola Lovecraft e Stephen King come nessun'altra prima

Pubblicazione: 05 agosto alle 15:00

Pochi scrittori hanno segnato il panorama dell'horror come H.P. Lovecraft e Stephen King. Il primo ha consegnato al genere il terrore cosmico e la fascinazione di fronte a forze incomprensibili. Il secondo ha costruito narrazioni emotivamente stratificate, dove il vero orrore nasce spesso dall'isolamento e dalla fragilità della psiche umana. Entrambi sono stati adattati infinite volte per il grande e piccolo schermo, eppure una delle serie che meglio ne cattura l'essenza non è un adattamento diretto, ma una storia completamente originale. The Rig, thriller britannico disponibile su Prime Video, rappresenta il punto d'incontro perfetto tra questi due titani della narrativa horror. Ambientata su una piattaforma petrolifera nel Mare del Nord, la serie segue l'equipaggio di un impianto di trivellazione che si ritrova improvvisamente isolato dalla terraferma a causa di una nebbia misteriosa.

Nel corso di due stagioni, The Rig evolve da survival mystery teso e claustrofobico in qualcosa di molto più inquietante e stratificato., ma di comprenderne a fondo gli elementi narrativi più potenti e di intrecciarli in modo organico. Il risultato è un thriller soprannaturale che sfrutta magistralmente l'ambientazione offshore e la forza antica nascosta sotto il fondale oceanico, creando un'esperienza che pare scritta proprio dalla fusione impossibile tra Lovecraft e King.. Nasce dalla consapevolezza graduale che l'umanità è insignificante in un universo governato da forze infinitamente più antiche e potenti di noi.. È una forza della natura incomprensibile, indifferente alla sopravvivenza umana. Come nei migliori racconti di Lovecraft, il mare stesso diventa fonte di terrore. Il Mare del Nord crea un senso opprimente di vulnerabilità: la piattaforma è isolata dalla civiltà, circondata da un'oscurità liquida senza fine.. La serie cattura anche l'ossessione lovecraftiana per l'ambizione pericolosa dell'umanità. L'equipaggio realizza lentamente di aver forse risvegliato qualcosa di catastrofico trivellando troppo in profondità.

Il desiderio umano di dominare la natura diventa la sua stessa rovina, tema centrale di storie iconiche come Le montagne della follia. Il cuore di The Rig è una visione profondamente nichilista che emerge dalla consapevolezza che l'umanità non ha mai avuto il controllo e mai lo avrà. Questo fa della serie uno dei prodotti televisivi lovecraftiani più autentici degli ultimi anni. Ma l'influenza di Lovecraft non è l'unica a permeare The Rig. La serie intesse nella sua trama anche molti temi ricorrenti nell'opera di Stephen King. Il paragone più ovvio è con La nebbia, dato che entrambe le storie ruotano attorno a una foschia misteriosa piena di orrori soprannaturali. In entrambi i casi, nessuno comprende cosa stia accadendo, le comunicazioni con il mondo esterno collassano e la paura si diffonde nel gruppo quasi istantaneamente.



Il senso di isolamento presente in La nebbia è sempre stato uno degli strumenti horror più efficaci di King, e The Rig lo impiega costantemente. L'equipaggio è intrappolato in un ambiente ostile dove la fuga è quasi impossibile, riecheggiando storie come Misery, Il gioco di Gerald e Shining. Qui la serie condivide anche la propensione di King a rendere la paranoia pericolosa quanto qualsiasi minaccia soprannaturale. Mentre il panico si diffonde sulla piattaforma, il pericolo maggiore diventa l'equipaggio stesso. I personaggi cominciano a voltarsi l'uno contro l'altro, prendendo decisioni sempre più disperate e letali guidate dalla paura. Un altro elemento profondamente kingiano in The Rig è il commento ambientale. Proprio come L'ombra dello scorpione, la serie interroga costantemente il rapporto dell'umanità con il mondo naturale.



La forza antica sotto il mare sembra quasi una ritorsione della natura contro l'avidità industriale e la distruzione ecologica. Questa fusione tra commento sociale e horror soprannaturale è qualcosa che King ha perfezionato nel corso della sua carriera, e The Rig vi attinge pienamente. Per gli appassionati di entrambi gli autori, questa serie rappresenta una visione essenziale. Offre l'horror cosmico lovecraftiano abbracciando simultaneamente l'isolamento emotivo, la paranoia e la tensione sociale che definiscono i lavori migliori di Stephen King. Lo show di Prime Video omaggia entrambe le leggende dell'horror senza mai diventare derivativo, ed è esattamente questo che lo fa risaltare nel panorama affollato dei thriller soprannaturali contemporanei.