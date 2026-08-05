Su Prime Video, il K-drama zombie che devi vedere in attesa dell'uscita di All Us Are Dead 2

Pubblicazione: 05 agosto alle 16:00

Sono passati tre anni da quando All of Us Are Dead ha conquistato Netflix e i cuori degli appassionati di K-drama in tutto il mondo. Tre anni di attesa per una seconda stagione annunciata nel 2022 e poi scivolata in un limbo produttivo che sembra non avere fine. Certo, è normale che i drama coreani richiedano tempo tra una stagione e l'altra, ma questa pausa sta diventando insostenibile per chi è rimasto col fiato sospeso dopo quel cliffhanger finale. La buona notizia è che l'attesa può finalmente diventare meno dolorosa. Si chiama Newtopia ed è il nuovo K-drama zombie che Prime Video ha lanciato nel febbraio 2025, con un cast d'eccezione guidato da Jisoo delle Blackpink e Park Jeong-min di Hellbound. Otto episodi che mescolano azione, terrore e una storia d'amore capace di battere persino un'apocalisse zombie.



Kang Young-joo e Lee Jae-yoon sono una coppia alle prese con le difficoltà di una relazione a distanza. Dopo un malinteso, decidono di lasciarsi. Ma Young-joo si rende conto quasi subito di aver commesso un errore e parte per raggiungere Jae-yoon, che si trova in una caserma dall'altra parte di Seoul. Il problema è che, prima che possa arrivare a destinazione, la capitale sudcoreana viene invasa dagli zombie. I due ex si ritrovano separati, ciascuno intrappolato in una zona diversa della città mentre il caos dilaga. Newtopia condivide con All of Us Are Dead molti elementi che hanno reso quest'ultimo un fenomeno globale: sequenze d'azione mozzafiato, interpretazioni convincenti e quella tensione costante che solo un'apocalisse zombie ben costruita riesce a creare. Entrambe le serie esplorano le reazioni umane di fronte alla paura, alla morte e al collasso della civiltà. Ma c'è una differenza fondamentale che rende Newtopia un'esperienza distinta.



Mentre All of Us Are Dead si concentra principalmente sulla sopravvivenza di un gruppo di studenti intrappolati nel campus scolastico, con un focus sulla violenza, sul bullismo e sulla critica sociale, Newtopia mette al centro una storia d'amore. Non è un semplice contorno romantico aggiunto a una narrazione horror: l'intera serie ruota attorno alla determinazione di Young-joo di ricongiungersi con Jae-yoon, nonostante l'impossibilità apparente dell'impresa. Ci sono sangue, violenza e i non-morti che attaccano, certo, ma il cuore pulsante della serie è la relazione tra i due protagonisti. Questo non significa che Newtopia sia meno intensa o spettacolare. Al contrario, la componente romantica aggiunge un livello emotivo che amplifica ogni scena di pericolo. Quando Young-joo rischia la vita per attraversare Seoul devastata, non lo fa solo per sopravvivere: lo fa per amore. E questo rende ogni suo passo, ogni sua scelta, incredibilmente coinvolgente.

Poche altre serie del genere hanno raggiunto questo livello di eccellenza. Forse solo Sweet Home, altra produzione Netflix, si avvicina in termini di impatto visivo e narrativo. Newtopia è un prodotto solido, ben realizzato e capace di intrattenere, ma non ambisce a ridefinire il genere. E va bene così: non tutte le serie devono reinventare la ruota. A volte basta raccontare una buona storia con personaggi credibili e un ritmo serrato. I protagonisti di Newtopia riescono a creare una chimica palpabile nonostante passino gran parte della serie separati. Quindi, Newtopia può davvero sostituire All of Us Are Dead mentre aspettiamo notizie concrete sulla seconda stagione? No, se quello che cerchi è la complessità tematica, l'innovazione nel genere zombie e una critica sociale tagliente.

. E soprattutto sì, se hai bisogno di riempire quel vuoto lasciato dall'attesa infinita per il ritorno a Hyosan. Perché in fondo, mentre Netflix continua a tacere sul destino di Nam-ra e degli altri sopravvissuti, c'è un'intera città di Seoul invasa dagli zombie che ti aspetta. E una storia d'amore che, contro ogni previsione, potrebbe davvero sopravvivere all'apocalisse.