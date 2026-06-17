Ritmo serrato e azione viscerale: dove vedere Plane, l'action con Gerard Butler che sta tornando a far parlare di sé

Pubblicazione: 17 giugno alle 18:26

Il 15 giugno 2026, Plane è ricomparso nell'olimpo delle classifiche streaming americane, posizionandosi all'ottavo posto nella top 10 dei film più visti negli Stati Uniti. In Italia, il film è disponibile su Prime Video per il noleggio o l'acquisto. Quello di Plane è un risultato notevole per una pellicola uscita nelle sale tre anni fa, che dimostra come certi thriller ad alta tensione mantengano intatto il loro appeal nel tempo. La performance è ancora più significativa se si considera che il film di Butler ha surclassato due uscite recenti e acclamate dalla critica.



Ma come si spiega questa longevità? Plane non è mai stato concepito come un capolavoro cinematografico destinato agli Oscar. È piuttosto un concentrato di adrenalina pura, costruito su una premessa efficace: un pilota commerciale costretto a un atterraggio di emergenza su un'isola controllata da ribelli armati deve allearsi con un presunto assassino per salvare i suoi passeggeri. Gerard Butler interpreta Brodie Torrance, il comandante che apre il film salvando miracolosamente l'aereo da un fulmine, mentre Mike Colter veste i panni di Louis Gaspare, il detenuto in fase di estradizione che si rivelerà un alleato insostituibile.



La forza di Plane risiede nella sua capacità di mantenere alta la tensione dall'inizio alla fine. L'atterraggio d'emergenza non è il climax, ma solo l'apertura di un incubo progressivo: i passeggeri vengono rapiti, le comunicazioni sono interrotte, e l'unica speranza di sopravvivenza dipende da un'alleanza tra due uomini che non dovrebbero fidarsi l'uno dell'altro. Il ritmo serrato e l'azione viscerale hanno conquistato tanto i critici quanto il pubblico durante l'uscita cinematografica.

I numeri parlano chiaro: con un budget di produzione di 25 milioni di dollari, Plane ne ha incassati 74,5 milioni a livello mondiale nel 2023. Un risultato solido per Lionsgate, che ha scommesso su un action thriller di media grandezza in un'epoca dominata dai franchise miliardari dei supereroi. Su Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto la certificazione Fresh con il 79% di recensioni positive da parte della critica, ma è il pubblico ad aver davvero abbracciato la pellicola: il 94% delle oltre mille recensioni verificate è positivo, il che conferisce al film lo status di Verified Hot.



Plane continua a fare la figura del film solido, a competere con le nuove uscite e a ricordare agli spettatori che, a volte, non servono effetti speciali da centinaia di milioni di dollari per creare un'esperienza cinematografica coinvolgente. Basta un buon concetto, un ritmo serrato e un protagonista capace di vendere ogni scena d'azione con la giusta dose di carisma ruvido.