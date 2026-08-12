Il Paradiso delle Signore nuova stagione: 7 new entry, la misteriosa famiglia Corsi e il clamoroso ritorno di Riccardo

Pubblicazione: 12 agosto alle 12:02

Con il fermento sociale del Sessantotto alle porte, il noto sceneggiato di Rai 1 — passato anni fa dal prime time al formato daily di successo — ha deciso di rinfrescare profondamente le sue dinamiche interne. La vera spinta propulsiva della ripartenza non è soltanto il contesto storico, bensì un’imponente iniezione di nuovi volti. Tra un atelier d'alta moda sempre più agguerrito e le iconiche vetrine della Milano che conta, i fedeli telespettatori assisteranno a un sostanziale rimescolamento delle carte: ben sette debutti assoluti e il rientro in scena di una figura chiave del passato.

Il fronte degli affari e dello stile viene sconvolto dall'ingresso dellaun nucleo familiare ambizioso destinato a intaccare il monopolio sia emotivo che finanziario dei salotti milanesi. Chi sono? Cominciamo da(interpretata da), una matriarca di carattere, abituata a muovere le fila dell'alta società. Il suo sbarco negli uffici della Galleria Milano Moda non è pura manovra imprenditoriale: la donna porta con sé conti in sospeso con Adelaide di Sant’Erasmo. Le scintille tra le due e l'imminente vicinanza a Umberto Guarnieri promettono un vero incendio narrativo.

Poi c’è Iacopo (Alessio D’Ortenzi), figlio di Carla, stilista proiettato verso la modernità. Non si limiterà a eseguire le direttive materne: la sua visione stilistica, fresca e distante dai canoni tradizionali, incarna il passaggio d'epoca della moda italiana. Ed ecco Diana (Ksenia Borzak), sorella di Iacopo, figura spregiudicata e fuori dagli schemi. Utilizza il sarcasmo come scudo e si fa portavoce diretta di quella gioventù ribelle che proprio sul finire degli anni Sessanta ha ridisegnato il costume nazionale. Ma le sorprese non finiscono qui.

L’ addio al ruolo di guida del gruppo da parte di Irene impone una riorganizzazione strategica tra i banchi di vendita e nel magazzino. Arriva dunque Elisa Croce (Agnese Lorenzini) che rileva il ruolo di capocommessa. A differenza di chi l'ha preceduta, Elisa adotta un rigore quasi militare e un'estrema riservatezza. Un contegno che, tuttavia, nasconde segreti personali pronti ad affiorare un po' alla volta. Gli spettatori conosceranno inoltre Valter (Antonio Ferrante), che gestirà la merce al magazzino. La sua figura è a doppio filo legata a quella di Elisa da un trascorso comune. Pragmatico, sbrigativo e incline ai colpi di fulmine, promette di velocizzare notevolmente la sfera romantica della soap.

è invece la nuova Venere giunta a Milano dalla Sicilia, apparentemente per lasciarsi alle spalle un cuore spezzato. Ospitata dai Puglisi, la ragazza nasconde retroscena ben più complessi, sfoggiando al contempo un'autonomia di pensiero lontana dai cliché del periodo. E infine faremo la conoscenza di: giovane brianzola dal passato spezzato. Ex promessa della danza classica al Teatro alla Scala, costretta a cambiare vita per via di un brutto infortunio e delle ristrettezze economiche della famiglia. Il suo rigore e la sua grazia porteranno una nota malinconica nel team delle commesse.

Ad arricchire il quadro non ci sono però soltanto volti mai visti prima. A creare la giusta tensione drammatica ci pensa il rimpatriato Riccardo Guarnieri (interpretato di nuovo da Enrico Oetiker). Dopo un lungo periodo lontano da Milano, il giovane uomo torna nell'orbita paterna di Umberto e ritrova la sorella Marta. Ma la sua non è una semplice visita di cortesia familiare: Riccardo porta in dote ferite mai rimarginate e motivazioni nascoste che promettono di far tremare gli equilibri patrimoniali e personali di una delle casate più in vista della narrazione.

Con fiori d'arancio all'orizzonte tra Delia e Gianlorenzo Botteri e la gestione del negozio affidata al trio Roberto, Marta e Marcello, la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si appresta a offrire una delle sue trasformazioni più incisive. Le premesse per un ciclo di puntate ad alta tensione ci sono tutte. Non resta che aspettare la data di inizio, prevista il 7 settembre 2026.