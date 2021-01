Fra i protagonisti del numero celebrativo di Empire di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa , ci sono anche, suo padree il nuovo film della saga degli Acchiappafantasmi in uscita, teoricamente, quest’anno, ovvero

Ed è proprio dall’edizione digitale del popolare magazine che arriva una breve dichiarazione del regista di Ghostbusters: Legacy che rivela di aver mostrato lam pellicola a suo padre Ivan Reitman.

Reitman jr racconta di essere riuscito a far vedere il film a suo padre a inizio dicembre:

Mio padre non sta uscendo molto di casa per via del Covid. Ma a inizio dicembre ha fatto un test, si è messo una mascherina e ha guidato fino agli studios della Sony per guardare il film insieme ai responsabili della major. Dopo averlo visto, ha pianto e mi ha detto “Sono così orgoglioso di essere tuo padre”. E si è trattato davvero di uno dei momenti più appaganti della mia vita.