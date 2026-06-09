Il sequel di questa rom-com di successo con Sydney Sweeney può diventare realtà (ma a una sola condizione)

Pubblicazione: 09 giugno alle 16:17

Sono passati oltre due anni da quando Tutti Tranne Te ha conquistato le sale cinematografiche di mezzo mondo, trasformandosi in uno dei fenomeni romantici più inaspettati e redditizi degli ultimi tempi. Il film, diretto da Will Gluck e interpretato da Sydney Sweeney e Glen Powell, ha incassato la cifra monstre di 200 milioni di dollari a livello globale, un risultato straordinario per una commedia romantica in un'epoca in cui il genere sembrava destinato all'oblio.



La chimica esplosiva tra i due protagonisti, la freschezza della sceneggiatura e un passaparola virale sui social hanno fatto il resto, consolidando Bea e Ben come una delle coppie sullo schermo più amate dal pubblico. Ma la domanda che da mesi rimbalza tra i fan è sempre la stessa: ci sarà un seguito? Al momento Sony Pictures non ha rilasciato alcun annuncio ufficiale su Tutti Tranne Te 2, ma gli indizi raccolti nelle ultime settimane lasciano aperta la porta a un possibile ritorno della coppia sul grande schermo. A tenere viva la speranza sono stati proprio i due attori protagonisti, che in diverse interviste hanno affrontato l'argomento con trasparenza e realismo.



Sydney Sweeney, diventata nel frattempo una delle star più richieste di Hollywood, ha dichiarato in più occasioni che l'idea di tornare nei panni di Bea non è affatto tramontata. L'attrice ha però posto una condizione ben precisa: tutto dipenderà dalla qualità della storia. Secondo Sweeney, un secondo capitolo ha senso solo se verrà trovata una sceneggiatura all'altezza del successo del primo film, capace di rispettare i personaggi e di portare avanti la loro evoluzione in modo credibile e sorprendente.

Anche Glen Powell ha confermato che le discussioni su un eventuale sequel sono tutt'altro che archiviate. L'attore, reduce dal successo di Top Gun: Maverick e sempre più richiesto dal cinema d'azione e dalle commedie, ha rivelato che lui e Sydney continuano a confrontarsi sull'argomento, ma che entrambi preferiscono prendere tempo piuttosto che buttarsi in un progetto forzato o costruito solo per sfruttare il successo del primo episodio.



La prudenza dei due protagonisti è comprensibile se si considera quanto Tutti Tranne Te sia stato importante per le loro carriere. Il film non è stato solo un successo al box-office, ma un vero e proprio fenomeno pop, alimentato da meme, video su TikTok e dalle voci (mai confermate ma mai del tutto smentite) su una presunta relazione tra Sweeney e Powell anche fuori dal set. Quella chimica, reale o costruita, è diventata parte integrante del fascino del film.



Un sequel mal riuscito rischierebbe di compromettere quell'eredità, trasformando un ricordo positivo in una delusione collettiva. Ecco perché sia Sydney che Glen stanno valutando con attenzione ogni mossa, consapevoli che il pubblico ha aspettative altissime e che ripetere il successo del primo capitolo non sarà affatto semplice. Ma le possibilità che Tutti Tranne Te 2 si faccia davvero restano concrete. Il successo commerciale del primo film è un argomento forte nelle stanze dei piani alti di Sony, e la disponibilità dichiarata dei due attori rappresenta un segnale importante. Quello che manca, per ora, è proprio la sceneggiatura: il tassello fondamentale che potrebbe trasformare i desideri in realtà.