Il Signore degli Anelli, Hugo Weaving spiega perché non ha "alcun desiderio" di tornare: "Basta con la Terra di Mezzo"

Pubblicazione: 09 ottobre alle 15:27

A differenza di Andy Serkis, Ian McKellen e Orlando Bloom, c'è un attore che non ha alcuna intenzione di tornare nei nuovi film del Signore degli Anelli.

Parliamo di, il volto di Elrond, che ha spiegato alla stampa perché il suo tempo nella Terra di Mezzo è finito.

"Personalmente, ho già fatto abbastanza" ha commentato. "È stato bellissimo trovarmi in Nuova Zelanda per praticamente dieci anni. Poi sono tornato a lavorare lì con la stessa squadra [il regista Peter Jackson e la sceneggiatrice Fran Walsh] su un progetto chiamato Macchine mortali che doveva essere la prossima grande saga, ma è morta sul nascere. Ne ho abbastanza della Terra di Mezzo e non credo che qualcuno sia interessato a farmi tornare".

Elrond dovrebbe essere immortale, ma io sto invecchiando. Lui è uno dei pochi personaggi, credo che siano tre o quattro, ad apparire sia nel Silmarillion, che nello Hobbit che nel Signore degli Anelli. Già quando tornammo per le riprese aggiuntive di alcune parti del Signore degli Anelli mi resi conto di quanto fossi invecchiato. Girare Lo Hobbit ha iniziato a rendere il tutto leggermente ridicolo. Ho adorato far parte della saga ma non ho assolutamente alcun piano o desiderio di continuare a farne parte.

Ha poi aggiunto che se anche volesse, non si sentirebbe a suo agio:

Il primo film sarà The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (titolo provvisorio) e verrà diretto e interpretato da Andy Serkis e uscirà nel 2026.