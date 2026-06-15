Il vero eroismo è fare la cosa giusta: lo spin-off imperdibile che trasforma un semplice shonen in uno spaccato di vita

Pubblicazione: 15 giugno alle 14:24

Ciò che distingue My Hero Academia dai suoi pari è l'emozione tessuta attraverso una storia di giovani supereroi e la veridicità con cui viene rappresentata. Mentre ogni grande shonen cerca di connettersi con il pubblico attraverso lezioni universali sul non arrendersi e superare le avversità, è proprio la rappresentazione di questi ostacoli e la loro risonanza con il mondo reale che spinge MHA a un livello superiore. Tuttavia, comprendere quale sia il "messaggio universale" della serie non è così intuitivo, ma diventa molto più semplice dopo aver visto il suo bellissimo e sottovalutato spin-off: My Hero Academia Vigilantes.



I fan di My Hero Academia, in cerca di una dose di adrenalina dopo la conclusione emotiva della serie, potrebbero non apprezzare Vigilantes immediatamente. Le due serie sono molto diverse: Vigilantes, con la sua attenzione agli eroi non ufficiali che operano a livello di strada, spesso sembra più uno spaccato di vita che un'azione epica da supereroi. Il protagonista, Koichi Haimawari, è uno studente universitario che usa il suo Quirk apparentemente debole per aiutare le persone bisognose nel quartiere di Naruhata a Tokyo.



Koichi una volta sognava di diventare un eroe come il suo idolo, ma arrivò in ritardo all'esame d'ingresso per una scuola superiore per eroi. Ed è qui che i percorsi di Koichi e Izuku Midoriya, il protagonista di MHA, si sono separati. Ed è anche qui che Vigilantes dimostra di essere molto più di uno spin-off. Koichi avrebbe potuto sostenere l'esame l'anno successivo, ma non ci ha mai riprovato. Non si è arreso, ma, come molti altri giovani che vivono nel mondo di My Hero Academia, ha capito che, sebbene tutti nascano con un superpotere, non tutti possono diventare eroi.

In effetti, la maggioranza della popolazione deve adattarsi a una vita "normale", ed è quello che fa il coscienzioso Koichi. Izuku e i suoi amici sono l'eccezione, l'élite. E mentre è normale per un manga shonen concentrarsi sull'élite, Vigilantes prende una direzione audace e diversa, mostrandoci la vita di Koichi e delle persone che incontra, insieme alle loro lotte quotidiane. Queste possono essere banali come organizzare un concerto, ma c'è anche abbastanza azione da supereroi e villain nello show.



Koichi non ha abbandonato il suo impulso ad aiutare le persone in difficoltà e "pattuglia" le strade di Naruhata. In realtà, la sua strategia è semplicemente quella di trattenere i villain mentre qualcuno chiama gli eroi ufficiali, assicurandosi che i civili non vengano feriti. Tuttavia, Koichi si ritrova involontariamente coinvolto in un complotto più ampio e sinistro che si sviluppa attraverso le due stagioni dello show, coinvolgendo potenti villain ed eminenti eroi Pro.



Nel climax della seconda stagione, l'eroe americano Captain Celebrity sta tenendo una festa al Tokyo Sky Egg, una torre fittizia che ricorda la Tokyo Sky Tree. Dopo che il villain Number 6 invia i suoi villain mutanti ed esplosivi ad attaccare la torre, Captain Celebrity sostiene la struttura dal crollo con l'aiuto di Koichi, ma anche l'intervento degli altri eroi Pro presenti si rivela insufficiente, e la torre inizia a cadere, con migliaia di civili intrappolati all'interno.

Fortunatamente per tutti, All Might arriva sulla scena, salvando tutti con un'impresa cartoonesca di velocità e forza. L'episodio si preoccupa di mostrare quanto siano stravaganti le capacità di All Might, rappresentandolo come un vero dio tra gli dei. Anche All For One, la mente dietro le azioni di Number 6, dice al suo frustrato protetto che anche se è difficile da credere, un uomo così esista davvero. "Un vero e proprio deus ex machina, capace di piegare la fisica e il destino alla sua volontà", dice All for One. La personificazione del concetto di eroe.



Tuttavia, se hai visto My Hero Academia, sai che questo non è affatto vero. La missione di All Might di diventare "il simbolo della pace", l'unico eroe che poteva risolvere tutto da solo e rendere l'impossibile possibile attraverso la pura forza, si è rivelata un errore. Ha fatto sì che la società diventasse eccessivamente dipendente dagli eroi e dall'intervento esterno, un deus ex machina appunto, per risolvere i loro problemi, e a sua volta ha reso gli altri eroi troppo compiacenti.



Quando All Might è costretto a ritirarsi a causa delle sue ferite, All for One e Shigaraki fanno sprofondare il Giappone nel caos, esponendo che gli eroi non possono, dopotutto, salvare tutti. La società raggiunge finalmente il punto di collasso. Le persone si sentono tradite, abbandonate e non possono più fidarsi l'una dell'altra.

Vigilantes mostra il mondo prima di Deku, quando un singolo uomo pensava di poter portare tutto sulle sue spalle. È la rappresentazione perfetta di un sistema che si basa su un salvatore onnipotente invece che sulla forza collettiva. Koichi e gli altri vigilanti incarnano l'alternativa: eroi imperfetti, limitati, ma profondamente umani che fanno del loro meglio con ciò che hanno. Non sono deus ex machina, sono semplicemente persone che hanno scelto di aiutare.



Questo è il motivo per cui Vigilantes non è semplicemente uno spin-off da consumare in attesa di nuove stagioni. È il complemento perfetto che illumina i temi centrali di My Hero Academia da una prospettiva diversa, più terrena. Mentre la serie principale ci mostra l'élite e la loro ascesa, Vigilantes ci ricorda che l'eroismo non appartiene solo a chi ha superato gli esami o possiede Quirk straordinari. Appartiene a chiunque scelga di fare la cosa giusta, anche quando nessuno sta guardando, anche quando non c'è gloria.