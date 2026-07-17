Netflix trasforma Solo Leveling in live action: il primo sguardo a Jinwoo nella serie tv

Pubblicazione: 17 luglio alle 13:15

L'era delle trasposizioni live-action degli anime ha ufficialmente preso il volo, e Netflix si sta confermando come il principale artefice di questa rivoluzione. Dopo il successo planetario di One Piece, il colosso dello streaming punta ora su uno dei franchise più amati degli ultimi anni: Solo Leveling. E le prime immagini del protagonista Sung Jinwoo stanno già facendo impazzire i fan in tutto il mondo.



Byeon Woo-seok, l'attore sudcoreano scelto per interpretare il cacciatore più iconico del manhwa di Chugong, è apparso sulla copertina dell'edizione di agosto 2026 di GQ Korea. Le quattro foto condivise dall'account X ufficiale della rivista hanno immediatamente catturato l'attenzione della community: due scatti in particolare mostrano l'attore con capelli lunghi e spettinati, praticamente identico al Jinwoo di rango E che i lettori hanno conosciuto all'inizio della storia originale.



La somiglianza è impressionante. Considerando che le riprese della serie Netflix sono iniziate a maggio 2026, è altamente probabile che questo look con capelli lunghi sia esattamente quello che Byeon Woo-seok sfoggerà nelle prime puntate della serie live-action. Ma GQ Korea ha riservato ai fan anche un altro regalo: uno scatto dell'attore con i capelli più corti e un aspetto più segnato, probabilmente un'anteprima di come apparirà il protagonista durante le scene di combattimento più intense.





C'è però una piccola sfida tecnica da superare: Byeon Woo-seok è alto circa 190 centimetri, mentre Jinwoo nella storia originale parte da 174 centimetri per arrivare a 187 alla fine della prima stagione dell'anime. La produzione dovrà quindi ricorrere a qualche trucco cinematografico per far apparire l'attore inizialmente più basso, ma si tratta di un ostacolo facilmente aggirabile con le moderne tecniche di ripresa e post-produzione.



Le aspettative sono altissime. Solo Leveling non è semplicemente un altro manhwa di successo: è un fenomeno globale che ha ridefinito il genere dei "dungeon crawler" narrativi, mescolando elementi dei videogiochi RPG con una narrazione matura e personaggi tridimensionali. L'anime prodotto da A-1 Pictures ha raggiunto un punteggio di 9.4 su 10 e continua a dominare le classifiche di visualizzazione.



Con le riprese in corso e queste prime immagini promettenti, la comunità degli appassionati può finalmente iniziare a immaginare come sarà vedere Jinwoo prendere vita in carne e ossa. Byeon Woo-seok sembra avere tutto ciò che serve: il look, il talento e l'intensità per portare sullo schermo uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni. Dopo l'annuncio della ricerca dei protagonisti per il film live action di Naruto, questo primo sguardo a Solo Leveling ci fa capire che non vediamo l'ora di saperne di più.