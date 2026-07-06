Cavalli reincarnati in ragazze, nel miglior anime isekai dell'anno disponibile su Crunchyroll

Pubblicazione: 06 luglio alle 16:56

Da oltre un decennio, il mondo degli anime è dominato dal genere isekai. Protagonisti catapultati in mondi fantasy, reincarnazioni miracolose, avventure in regni paralleli: la formula ha conquistato il pubblico globale, ma ha anche diviso critici e appassionati. Per ogni capolavoro che sfrutta la premessa con intelligenza e creatività, esistono decine di cloni generici che riciclano la stessa identica struttura: protagonista medio trasportato in un altro mondo dove diventa improvvisamente potentissimo, circondato da un harem di personaggi femminili adoranti.



Eppure, proprio mentre molti fan dichiarano di essere stanchi del genere, uno dei franchise anime di maggior successo dell'anno è tecnicamente un isekai. E la cosa più sorprendente è che la maggior parte degli spettatori non se n'è nemmeno accorta. Stiamo parlando di Umamusume Pretty Derby, il franchise di Cygames su Crunchyroll che ha conquistato Giappone e non solo con la sua formula apparentemente bizzarra: ragazze antropomorfe che rappresentano famosi cavalli da corsa della storia reale, impegnate in competizioni atletiche spettacolari. A prima vista, sembra tutto tranne che un isekai. Non ci sono portali dimensionali, nessun protagonista viene risucchiato da un camion, nessuna dea offre benedizioni speciali prima di spedire eroi in regni sconosciuti.



Ma scavando nel lore ufficiale del franchise emerge un dettaglio fondamentale: le Umamusume non sono semplicemente creature fantastiche che esistono in questo universo alternativo. Sono reincarnazioni dei cavalli da corsa reali da cui prendono il nome, rinate in questa forma grazie all'intervento di tre divinità del mondo di Umamusume. Tecnicamente, dunque, si tratta di un anime isekai basato sulla reincarnazione, uno dei sottogeneri più popolari del formato. La genialità di Umamusume risiede proprio nel fatto che questo elemento di reincarnazione non viene mai esplicitato nella narrazione principale. Non ci sono flashback drammatici della vita precedente, nessun protagonista che piange ricordando di essere stato un cavallo, nessuna crisi esistenziale legata all'identità. La lore esiste, arricchisce il worldbuilding per chi vuole approfondire, ma non invade mai la storia che il franchise vuole raccontare.

Umamusume Pretty Derby è un mix perfetto tra commedia scanzonata, slice of life adorabile e sports drama intenso. Il franchise, disponibile sia come videogioco che come serie anime, prospera grazie al fascino irresistibile del suo cast di personaggi, ciascuno con personalità uniche e dinamiche di squadra che funzionano alla perfezione. Quando il franchise decide di prendersi sul serio, i risultati sono straordinari. Umamusume Cinderella Gray, serie anime del 2025, abbandona quasi completamente il tono leggero per concentrarsi su un sports drama puro e potente. Nonostante la premessa oggettivamente assurda di ragazze-cavallo che gareggiano in pista, la serie riesce a vendere perfettamente le difficoltà, i sacrifici e le ricompense che caratterizzano la vita di un atleta professionista. Il pathos funziona. Le vittorie emozionano. Le sconfitte lasciano il segno.



Questo equilibrio tra leggerezza e drammaticità ha giocato un ruolo fondamentale nel successo esplosivo del franchise, rendendolo uno dei fenomeni più rilevanti dell'industria degli anime negli ultimi anni. E il fatto che tutto questo avvenga in quella che è tecnicamente una storia isekai rende l'intera faccenda ancora più incredibile. Storie come Umamusume dimostrano che molti anime non hanno alcun motivo narrativo per essere classificati come isekai, se non quello puramente commerciale del branding. Il genere è diventato talmente dominante nel mercato editoriale giapponese, soprattutto nell'ecosistema delle light novel e delle web novel, che l'etichetta "isekai" è ormai uno strumento di marketing più che una categoria narrativa significativa.



Il successo di Umamusume dimostra anche che il pubblico è affamato di varietà. Certo, gli isekai classici continuano a dominare le classifiche di streaming stagione dopo stagione (come questo, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale), ma c'è spazio enorme per approcci diversi, per generi ibridi, per storie che sovvertono le aspettative. Un anime su ragazze reincarnazioni di cavalli da corsa che competono in gare atletiche non dovrebbe funzionare sulla carta, eppure ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.