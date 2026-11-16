In esclusiva su RaiPlay, un nuovo film italiano da scoprire: un padre, una figlia e un trauma oscuro

Pubblicazione: 16 novembre alle 21:00

A volte lasciare andare significa smettere di voler controllare tutto. È da questa idea, semplice solo in apparenza, che prende avvio Lascia Andare, il cortometraggio drammatico diretto da Isabella Leoni, scritto e interpretato da Emanuela Rimoldi. Quattordici minuti per raccontare un rapporto padre-figlia attraversato dalla paura, dal trauma e dalla difficoltà di accettare ciò che non si può controllare. Il corto è disponibile su RaiPlay dal 17 settembre e ha già costruito un percorso significativo nei festival. Una traiettoria che porta ora il film davanti a un pubblico più largo, mettendo alla prova una scelta precisa: raccontare il dolore senza dilatarlo, affidandosi alla misura breve e alla relazione fra i personaggi.





. Poi il salto nel presente: la bambina è diventata adulta e deve affrontare una giornata che per lei è tutt'altro che ordinaria, perché deve ritirare in ambulatorio il risultato di alcune analisi. L'ansia cresce insieme al bisogno di tenere tutto sotto controllo.. La donna fugge dall'ambulatorio e si rifugia in un parco, dove immagina di incontrare il padre. È lo stesso uomo del ricordo d'infanzia e il film lascia aperta la domanda sulla sua presenza reale o immaginaria.

Sarà lui a dirle di "lasciare andare": un consiglio semplice che la protagonista trasforma nella forza necessaria per tornare indietro e affrontare la diagnosi. Perché le persone, come gli eventi, non possono essere sempre sotto il nostro controllo e per respirare a volte bisogna lasciare andare. La regista sembra avere chiaro un principio semplice: non tutto quello che serve a capire una storia deve essere raccontato a parole. Leoni sa che alcune informazioni possono essere condensate in pochi dettagli. E in un cortometraggio è una qualità tutt'altro che secondaria. La sua regia si affida ai piccoli gesti, agli sguardi, ai silenzi che dicono più di lunghi dialoghi esplicativi.

Il vero pregio del corto è la capacità di condensare. In poco più di un quarto d'ora entrano il passato della protagonista, il rapporto con il padre, l'ansia, la fuga dall'ambulatorio, la fantasia di una vita da invisibile e il ritorno alla realtà. La sceneggiatura di Emanuela Rimoldi, attrice già vista in Una boccata d'aria e Sei mai stata sulla luna, procede in modo lineare e non cerca complicazioni narrative che il formato non potrebbe sostenere. Qualcosa inevitabilmente resta appena accennato: la condizione della protagonista e il suo passato avrebbero bisogno di più spazio per essere esplorati fino in fondo. Ma il film ha il merito di non fingere di poter dire tutto. Sceglie alcuni elementi, li mette in relazione e arriva rapidamente al punto. In questo senso la brevità non sembra un limite produttivo, ma una scelta narrativa consapevole.





. Filippo Gili, attore apprezzato in Storia della mia famiglia e 18 regali, interpreta una figura molto paterna, protettiva ma anche paternalistica, a tratti quasi giudicante. Non è una caratteristica negativa: anzi, rende il personaggio meno costruito a tavolino e più riconoscibile. È il modo di parlare di qualcuno che conosce la persona che ha davanti e che, proprio per questo, può permettersi di essere diretto.. È il consiglio di un padre che conosce le paure della figlia e prova, con gli strumenti che ha, a riportarla alla realtà. Quel legame profondo tra padre e figlia, che c'è e sempre esisterà, diventa la forza che permette di emergere dal buio e affidarsi, nonostante tutto.. E riesce, soprattutto, a non confondere la brevità con la fretta., affidandosi più ai dettagli che alle spiegazioni. Isabella Leoni dimostra di saper utilizzare il poco tempo a disposizione, mentre Emanuela Rimoldi costruisce una protagonista nella quale l'ansia non diventa mai un pretesto per forzare il dramma.diventa, paradossalmente, il primo passo per riprendere il controllo della propria vita.