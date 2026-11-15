Mafia, tangenti e corruzione: su RaiPlay, la storia vera del magistrato italiano che nessuno conosce
Il giudice e i suoi assassini: scopri chi interpreta Rosario Livatino, Nina, Tano e i personaggi della miniserie Rai diretta da Michele Placido.
Portare sul piccolo schermo la storia di Rosario Livatino significa raccontare molto più di un semplice omicidio di mafia. Significa immergersi nella vita di un uomo che ha scelto di mettere il proprio lavoro al servizio della giustizia, senza cercare scorciatoie e senza lasciarsi fermare dalle intimidazioni. "Livatino - Il giudice e i suoi assassini", miniserie in Top 10 su RaiPlay diretta da Michele Placido e scritta da Angelo Pasquini, Fidel Signorile e dallo stesso regista, ricostruisce gli ultimi due anni di vita del magistrato agrigentino, ucciso il 21 settembre 1990 da un commando della Stidda. La narrazione si sviluppa attraverso due percorsi paralleli che, con il passare del tempo, finiscono per avvicinarsi fino al tragico epilogo. Da un lato c'è Rosario Livatino, impegnato a contrastare il potere mafioso nella provincia di Agrigento alla fine degli anni Ottanta.
Leonardo Maltese interpreta Tano, il più giovane e introverso del gruppo criminale guidato da Palma. Balbuziente, osserva molto più di quanto parli e possiede un'intelligenza che lo distingue dagli altri ragazzi. Cresciuto in condizioni difficili, cerca nella banda un senso di appartenenza e quel riconoscimento che non ha trovato altrove. Il suo cammino, inizialmente quello di un gregario, lo porta sempre più vicino alla violenza e al tragico destino del gruppo. È uno dei personaggi attraverso cui la serie racconta il mondo degli assassini di Livatino, dando spazio anche ai ragazzi coinvolti nelle attività della Stidda e all'ambiente in cui maturò l'omicidio. Michela De Rossi dà volto a Nina Russo, una giovane insegnante di lettere originaria di Racalmuto, intelligente, ironica e sensibile. Portatrice nella quotidianità di Rosario di una leggerezza che il lavoro e le responsabilità gli concedono raramente, tra i due nasce un rapporto fondato sulla stima e sulla confidenza, che diventa presto amore.
Nino Frassica interpreta Vincenzo Livatino, il padre del magistrato. Laureato in legge, viene chiamato da tutti l'avvocato, anche se nella sua vita professionale ha lavorato all'esattoria civica. Uomo di principi e di grande dignità, cerca con il figlio un rapporto fatto di complicità e confidenza. Rosario preferisce tenerlo all'oscuro dei rischi legati alle sue indagini. L'orgoglio per il percorso del figlio si accompagna così alla sofferenza di un padre che comprende progressivamente quanto possa costare quella scelta di vita. Una presenza affettuosa e protettiva che arricchisce la narrazione di sfumature umane profonde. Brenno Placido, figlio del regista, veste i panni di Roberto Rizzo, il sostituto procuratore che lavora al fianco di Rosario. Tra i due nasce un'amicizia solida, alimentata dalla consapevolezza di stare portando avanti un'azione giudiziaria senza precedenti contro la criminalità dell'Agrigentino.
La sua figura rappresenta il volto più insidioso di una mafia capace di nascondersi dietro una facciata di normalità, quella presenza quotidiana del male che si confonde con la vita di tutti i giorni. Nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, Rosario Livatino si laureò in Giurisprudenza all'Università di Palermo nel 1975 entrando in magistratura nel 1979, prima come sostituto procuratore ad Agrigento e poi come giudice a latere. Durante la sua carriera si dedicò a indagini sulla mafia, tangenti e corruzione, ottenendo risultati importanti nell'attività di contrasto alle organizzazioni criminali. La sua eredità continua a vivere non solo nella memoria collettiva, ma anche attraverso opere come questa miniserie che ne raccontano l'impegno, il coraggio e l'umanità.