Mafia, tangenti e corruzione: su RaiPlay, la storia vera del magistrato italiano che nessuno conosce

Pubblicazione: 15 novembre alle 20:30

Portare sul piccolo schermo la storia di Rosario Livatino significa raccontare molto più di un semplice omicidio di mafia. Significa immergersi nella vita di un uomo che ha scelto di mettere il proprio lavoro al servizio della giustizia, senza cercare scorciatoie e senza lasciarsi fermare dalle intimidazioni. "Livatino - Il giudice e i suoi assassini", miniserie in Top 10 su RaiPlay diretta da Michele Placido e scritta da Angelo Pasquini, Fidel Signorile e dallo stesso regista, ricostruisce gli ultimi due anni di vita del magistrato agrigentino, ucciso il 21 settembre 1990 da un commando della Stidda. La narrazione si sviluppa attraverso due percorsi paralleli che, con il passare del tempo, finiscono per avvicinarsi fino al tragico epilogo. Da un lato c'è Rosario Livatino, impegnato a contrastare il potere mafioso nella provincia di Agrigento alla fine degli anni Ottanta.

Dall'altro, i giovani criminali destinati a incrociare tragicamente la sua strada, ragazzi provenienti da contesti difficili, attratti dalla possibilità di ottenere denaro e considerazione attraverso la violenza.cresciuta in un ambiente nel quale la criminalità sembra offrire l'unica possibilità di riscatto.. Riservato nella vita privata e rigoroso nell'esercizio delle proprie funzioni, il suo Livatino affronta la criminalità organizzata senza lasciarsi intimidire dai suoi esponenti. La strategia del giudice non si limita alle condanne, ma. Mentre porta avanti le proprie inchieste, sa bene che arrestare i responsabili dei reati non basta: per mettere davvero in difficoltà le organizzazioni criminali bisogna intervenire anche sulle loro disponibilità economiche.. Balbuziente, osserva molto più di quanto parli e possiede un'intelligenza che lo distingue dagli altri ragazzi. Cresciuto in condizioni difficili, cerca nella banda un senso di appartenenza e quel riconoscimento che non ha trovato altrove.. È uno dei personaggi attraverso cui la serie racconta il mondo degli assassini di Livatino, dando spazio anche ai ragazzi coinvolti nelle attività della Stidda e all'ambiente in cui maturò l'omicidio. Portatrice nella quotidianità di Rosario di una leggerezza che il lavoro e le responsabilità gli concedono raramente, tra i due nasce un rapporto fondato sulla stima e sulla confidenza, che diventa presto amore.

Nino Frassica interpreta Vincenzo Livatino, il padre del magistrato. Laureato in legge, viene chiamato da tutti l'avvocato, anche se nella sua vita professionale ha lavorato all'esattoria civica. Uomo di principi e di grande dignità, cerca con il figlio un rapporto fatto di complicità e confidenza. Rosario preferisce tenerlo all'oscuro dei rischi legati alle sue indagini. L'orgoglio per il percorso del figlio si accompagna così alla sofferenza di un padre che comprende progressivamente quanto possa costare quella scelta di vita. Una presenza affettuosa e protettiva che arricchisce la narrazione di sfumature umane profonde. Brenno Placido, figlio del regista, veste i panni di Roberto Rizzo, il sostituto procuratore che lavora al fianco di Rosario. Tra i due nasce un'amicizia solida, alimentata dalla consapevolezza di stare portando avanti un'azione giudiziaria senza precedenti contro la criminalità dell'Agrigentino.

. Roberto è uno dei pochi a conoscere davvero il peso della battaglia condotta dal collega, incarnando quella lealtà fraterna tipica di chi condivide un impegno che va oltre il semplice dovere professionale. Ninni Bruschetta interpreta Giuseppe Campisi, un possidente di Canicattì che abita nello stesso palazzo della famiglia Livatino.. Affiliato all'area dei Corleonesi, è coinvolto nell'ordine di uccidere il giudice Saetta e si muove in un contesto segnato da rivalità e ambizioni criminali.

La sua figura rappresenta il volto più insidioso di una mafia capace di nascondersi dietro una facciata di normalità, quella presenza quotidiana del male che si confonde con la vita di tutti i giorni. Nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, Rosario Livatino si laureò in Giurisprudenza all'Università di Palermo nel 1975 entrando in magistratura nel 1979, prima come sostituto procuratore ad Agrigento e poi come giudice a latere. Durante la sua carriera si dedicò a indagini sulla mafia, tangenti e corruzione, ottenendo risultati importanti nell'attività di contrasto alle organizzazioni criminali. La sua eredità continua a vivere non solo nella memoria collettiva, ma anche attraverso opere come questa miniserie che ne raccontano l'impegno, il coraggio e l'umanità.