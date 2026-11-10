Tre amiche, una festa e il cambiamento: su RaiPlay, il film sul confine tra adolescenza e crescita

Pubblicazione: 10 novembre alle 21:00

Tre amiche inseparabili, un'estate che doveva essere spensierata e una periferia di Dublino alla fine degli anni Novanta. Dal 26 settembre 2026, RaiPlay porta in esclusiva in Italia Ready or Not, il film diretto da Claire Frances Byrne e scritto da Lynn Ruane che racconta il momento esatto in cui l'infanzia finisce e il mondo adulto mostra il suo volto più ambiguo. Ready or Not è un'osservazione lucida e delicata di quel passaggio che tutti abbiamo attraversato: quando le regole del gioco cambiano, quando le dinamiche tra amici si complicano, quando un gesto apparentemente innocente apre crepe che non si possono più ignorare.





Siamo nella Dublino del 1998.. Le tre ragazze sono cresciute nello stesso quartiere e condividono tutto: giochi, sogni, paure, prime esperienze e fantasie sul futuro. Un mondo ancora apparentemente protetto, nel quale però iniziano ad affacciarsi le prime contraddizioni dell'età adulta.. Un gesto apparentemente semplice diventa così l'inizio di un percorso di scoperta e di confusione che porterà Katie e le sue amiche verso una dimensione che non sono ancora pronte ad affrontare., le aspettative legate al genere e dinamiche di potere che cambiano il modo in cui le ragazze guardano sé stesse e gli altri. Poi, durante una festa, accade qualcosa che modifica per sempre l'equilibrio del gruppo.. Ed è proprio attraverso queste reazioni che Ready or Not porta al centro il tema del consenso e dei confini personali, evitando di trasformare la storia in una lezione moralistica.

Il film osserva quindi l'adolescenza senza idealizzarla, ma anche senza trasformarla in qualcosa di oscuro per definizione. L'amicizia tra Katie, Danny e Sarah rimane il centro emotivo della storia, anche quando ciò che accade mette alla prova il legame tra loro. Uno degli elementi caratterizzanti di Ready or Not è anche la sua ambientazione. La Dublino degli anni Novanta non viene ricostruita attraverso una lente nostalgica. Case, strade, vestiti e ambienti restituiscono la quotidianità di un quartiere working-class, senza trasformarla in una cartolina del passato.





Ready or Not rappresenta: il momento in cui l'infanzia finisce e il mondo adulto comincia a mostrarsi con tutte le sue ambiguità. Un'estate, tre amiche e una festa diventano cosa riconoscere i propri confini.