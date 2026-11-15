Luca Argentero è il Dr. House italiano, in questa serie in Top 10 su RaiPlay ispirata a una storia vera

Pubblicazione: 15 novembre alle 21:00

Quando un colpo di pistola spezza in due la vita di un uomo, cosa rimane? Andrea Fanti lo scopre nel modo più brutale possibile: un proiettile alla testa gli cancella dodici anni di memoria. Dodici anni di carriera, di relazioni, di dolori e di scelte. La sua ultima immagine nitida è quella di una vita che non esiste più. Doc nelle tue mani racconta questa discesa agli inferi e questa risalita, portando sullo schermo una storia che ha il sapore autentico della realtà. La serie medical drama in Top 10 su RaiPlay con Luca Argentero protagonista, nei panni di una sorta di Dr. House italiano, non è frutto della fantasia di uno sceneggiatore, ma nasce dal libro Meno dodici di Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno, edito da Mondadori. Piccioni è un medico reale che ha vissuto sulla propria pelle questa esperienza devastante e rigenerante allo stesso tempo.

, costringendolo a ricostruire da zero non solo i ricordi, ma l'identità stessa di medico e di uomo.. Distaccato, pragmatico, poco empatico. Uno di quei medici che vedono il paziente come un insieme di sintomi da decifrare, non come una persona., ma sotto il camice bianco si nasconde un uomo che ha seppellito il proprio dolore sotto strati di freddezza professionale. Tutto cambia quando un padre disperato, che ha perso il figlio nel reparto di Fanti, entra nella sala d'attesa dell'ospedale e preme il grilletto.

Il proiettile penetra nel cranio di Andrea e innesca una catena di eventi che trasformerà radicalmente la sua esistenza. Quando si risveglia dal lungo intervento chirurgico, la diagnosi è inequivocabile: corteccia cerebrale gravemente lesionata, amnesia retrograda massiva. Gli ultimi dodici anni della sua vita sono stati spazzati via. La memoria di Andrea si è fermata a un momento preciso e atroce: la morte imminente del figlio Mattia. Non sa che il bambino è morto davvero. Non sa che questo lutto ha sgretolato il suo matrimonio con Agnese. Non riconosce sua figlia Carolina, perché l'ultima immagine che ha di lei è quella di una bambina, non della giovane donna che ha di fronte. Non ricorda nemmeno di essersi separato dalla moglie, che nel frattempo è diventata dirigente sanitario nello stesso ospedale, né di aver avuto una relazione con una collega, la dottoressa Giulia Giordano. Improvvisamente Andrea si ritrova dall'altra parte.

Da medico a paziente. Da primario rispettato a uomo inchiodato a un referto che non lascia scampo. Ma c'è una cosa che il trauma non gli ha tolto: il desiderio viscerale di essere medico. Chiede di poter continuare a esercitare la professione, ma l'unica possibilità che gli viene concessa è quella di ripartire dal gradino più basso, al fianco di specializzandi che hanno vent'anni meno di lui. È un'umiliazione che diventa opportunità. L'ospedale diventa l'unico luogo in cui Andrea si sente veramente a casa. Tra quelle corsie scopre che può diventare un medico persino migliore di quello che era, perché ora ha vissuto l'esperienza della malattia sulla propria pelle. Ha provato la vulnerabilità, la paura, lo smarrimento di chi non controlla più il proprio corpo e la propria mente. Questa nuova consapevolezza lo trasforma: da freddo esecutore di diagnosi diventa un professionista capace di ascolto ed empatia.





. Andrea perde tutto, ma guadagna la possibilità di scegliere che tipo di uomo e di medico vuole essere. Senza il peso dei ricordi che lo hanno indurito, può riscoprire l'empatia, l'ascolto, la capacità di vedere nel paziente non un caso clinico ma una persona.. La serie, giunta alla quarta stagione, continua a esplorare le dinamiche dell'ospedale Ambrosiano e le evoluzioni dei personaggi, ma il cuore pulsante rimane sempre lo stesso: la fragilità umana sotto il camice bianco, la lotta quotidiana contro il dolore e i limiti, la ricerca di un senso anche quando tutto sembra perduto.