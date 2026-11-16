Nanni Moretti più severo che mai: in Top 10 su RaiPlay il film che segna la svolta del regista italiano

Pubblicazione: 16 novembre alle 12:00

Un palazzo borghese nel cuore di Roma, quartiere Prati. Tre famiglie. Tre piani. E dietro ogni porta blindata, adornata da piante eleganti che fingono serenità, si nascondono segreti, paure e fratture che cambieranno per sempre la vita dei protagonisti. Tre piani, il tredicesimo lungometraggio di finzione diretto da Nanni Moretti, in Top segna una svolta radicale nella filmografia del regista romano: per la prima volta, su RaiPlay, Moretti non parte da un soggetto originale, ma adatta l'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, trasportando la vicenda da Tel Aviv a una generica città italiana. Il film rappresenta un punto di non ritorno stilistico per Moretti. Mai prima d'ora il regista, da sempre caustico critico della sua generazione e della sua classe sociale, era stato così severo, algido e livido.

Tutto è in sottrazione, fino alle estreme conseguenze, per raccontare il fallimento di una borghesia ripiegata su sé stessa, incapace di guardare oltre le proprie regole al punto da smettere di essere viva e di tradire o deludere i propri figli., intrecciando le tre storie di vita quotidiana più di quanto non facesse il testo originale. Il risultato è un mosaico di esistenze apparentemente distanti che si scontrano, si sfiorano, si contaminano attraverso le pareti di un condominio che diventa metafora di un'Italia incapace di comunicare.. Nell'appartamento accanto abitano Giovanna e Renato, interpretati da Anna Bonaiuto e Paolo Graziosi, che spesso fanno da babysitter alla piccola.

Una sera accade l'impensabile: Renato scompare con Francesca per molte ore. Quando finalmente vengono ritrovati, Lucio è divorato dal sospetto che a sua figlia sia accaduto qualcosa di terribile. La paura si trasforma in ossessione, in un tarlo che corrode la fiducia e avvelena i rapporti. In quel lasso di tempo buio, in quelle ore di assenza, si annida il dubbio: cosa è davvero successo. Al secondo piano Monica, interpretata da Alba Rohrwacher, vive la sua prima esperienza di maternità in una solitudine che diventa malattia. Suo marito Giorgio, il cui volto è quello di Adriano Giannini, è un ingegnere che trascorre lunghi periodi all'estero per lavoro, lasciandola sola a combattere contro fantasmi che hanno già divorato sua madre, ricoverata in clinica per disturbi mentali. Monica teme di seguire la stessa strada, di perdere il controllo, di non farcela.

Quando Giorgio comprende finalmente la gravità della situazione, cerca di rimediare, di non allontanarsi più. Ma è troppo tardi. La frattura è già aperta, e lo spettro della follia si staglia minaccioso. All'ultimo piano abitano Dora e Vittorio, una coppia di magistrati interpretati da Margherita Buy e Nanni Moretti, insieme al figlio ventenne Andrea, a cui dà corpo Alessandro Sperduti. Una notte il ragazzo, completamente ubriaco, investe e uccide una donna. Sconvolto, chiede ai genitori di intercedere, di fargli evitare il carcere. Ma Vittorio, uomo di legge prima che padre, crede che il figlio debba essere giudicato e condannato per quello che ha fatto. La tensione tra padre e figlio esplode in una frattura definitiva, insanabile. Vittorio costringe Dora a una scelta devastante: o lui o il figlio.

. La durezza del dilemma morale è presentata senza sconti, senza facili consolazioni. Del cinema di Moretti a cui siamo abituati, quello caustico e ironico, non vi è davvero alcuna traccia.. Un autore che ha scelto la via della sottrazione per raccontare il vuoto esistenziale di una classe sociale che ha tradito sé stessa e la generazione successiva. Eppure, è proprio grazie ai figli e all'irrompere imprevisto della vita che. Una luce flebile, forse, ma sufficiente a suggerire che anche dal fallimento può nascere un nuovo inizio.