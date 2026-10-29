In questa nuova miniserie su Netflix, nessuno è quello che sembra: bugie, soldi e nobiltà decaduta

Pubblicazione: 29 ottobre alle 10:17

Ha un titolo nobiliare che fa ancora girare la testa a molti, un palazzo di famiglia nel cuore di Madrid e l'ambizione bruciante di scalare ulteriormente la gerarchia dell'aristocrazia spagnola. Don Leandro è un marchese che vive di apparenze, un uomo per cui il prestigio sociale vale più dell'ossigeno. Il problema è che il patrimonio si è dissolto come neve al sole e ormai non ci sono abbastanza fondi nemmeno per organizzare il matrimonio della figlia Martina. Disperato ma incapace di rinunciare al proprio stile di vita, decide di vendere la residenza ormai decadente, simbolo del potere familiare che sta crollando. E proprio quando tutto sembra perduto, si presenta una milionaria interessata all'acquisto: Sofía Carrington, imprenditrice dall'aspetto impeccabile e dal portafoglio apparentemente senza fondo. Sembra la salvezza. Ma come in ogni buona commedia nera che si rispetti, le cose sono molto più complicate di quanto appaiano.





. Protagonisti assoluti sono Antonio de la Torre, che interpreta Don Leandro con quella capacità unica di mescolare patetismo e grandeur, e Alexandra Jiménez nei panni della misteriosa Sofía. Il loro incontro innesca una partita a scacchi fatta di bugie, sospetti e tentativi disperati di fregarsi a vicenda, il tutto condito da quel cinismo elegante che solo il cinema spagnolo sa confezionare.. Don Leandro è ossessionato dall'idea di ottenere il rango di Grande di Spagna, un titolo talmente prestigioso da essere paragonabile, per certi aspetti cerimoniali, alle più alte aristocrazie europee.

Ma dietro le quinte c'è il disastro: conti in rosso, creditori che bussano alla porta, un matrimonio da finanziare che diventa l'ultima goccia. La vendita del palazzo è l'unica via d'uscita, ma significa anche ammettere pubblicamente la propria rovina. E questo, per un uomo come Leandro, è impensabile. Sofía Carrington arriva come un deus ex machina. Elegante, facoltosa, interessata alla proprietà. Leandro fa di tutto per impressionarla, nascondendo con cura la gravità della propria situazione economica. Ma anche Sofía conduce una doppia vita. Il suo interesse per il palazzo ha motivazioni che vanno ben oltre l'acquisto immobiliare. La donna non è chi dice di essere e il suo personaggio pubblico nasconde una realtà completamente diversa. I due protagonisti si ritrovano così coinvolti in un gioco di specchi dove nessuno è sincero e ognuno cerca di ingannare l'altro.

Per rendere credibile il mondo aristocratico, gli autori si sono confrontati con alcuni rappresentanti autentici della nobiltà spagnola. Un contributo fondamentale è arrivato da Íñigo Ramírez de Haro, drammaturgo ed ex diplomatico proveniente da una famiglia aristocratica. Ha parlato a lungo con gli sceneggiatori e ha aiutato Antonio de la Torre a prepararsi per il ruolo, suggerendogli il modo corretto di comportarsi, le sfumature del linguaggio, i gesti che tradiscono una certa educazione. La serie non racconta la storia vera di un marchese specifico, ma è una narrazione di finzione costruita su osservazioni reali di quell'ambiente. Antonio de la Torre è uno degli attori più rispettati del panorama spagnolo. Lo abbiamo visto in film come La trincea infinita, La palude e nella serie Il suo regno.





. Due persone che recitano entrambe una parte, che si studiano, si mentono, tentano di manipolarsi. Ma mentre la facciata si sgretola, emergono fragilità umane che rendono questi personaggi molto più di semplici caricature.: dietro la superficie c'è una riflessione sulla necessità di apparire, sul peso delle aspettative sociali, sul costo emotivo del mantenere una maschera quando la realtà è ben diversa.. Una miniserie che si prende il tempo di costruire i propri personaggi, di farli respirare, di mostrarne le crepe. Non è solo una satira sull'aristocrazia spagnola in rovina, main un mondo che premia solo il successo apparente.