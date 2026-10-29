Questa nuova serie thriller su Netflix mescola truffa e manipolazione: la fede come arma di ricatto
In questo thriller brasiliano vediamo Marieta Severo alle prese con arte, inganno e segreti familiari in 10 episodi.
Il panorama delle produzioni internazionali su Netflix continua a espandersi, e il Brasile si conferma una delle fucine creative più prolifiche del catalogo globale. Dopo il successo di thriller psicologici e drammi familiari che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, la piattaforma si prepara a lanciare un nuovo progetto che promette di mescolare suspense, melodramma e critica sociale. The Gift of Deceit, conosciuto in patria come Dom de Iludir, rappresenta l'ultima collaborazione tra Netflix e l'industria televisiva brasiliana, un sodalizio che ha già dimostrato di saper trasformare storie regionali in fenomeni di portata planetaria. La trama si sviluppa nella vivace Rio de Janeiro, ma lontano dalle cartoline turistiche.
Lentamente, metodicamente, Irina si insinua nella routine domestica dei Rossetti, diventando prima una presenza rassicurante, poi indispensabile. Ma quella che sembrava essere l'ultima speranza per Maíra si rivela una trappola orchestrata con cura. Lúcia cade vittima di una truffa sofisticata legata a un furto d'arte, uno schema criminale che non solo la deruba economicamente, ma squarcia il velo su segreti familiari sepolti da anni. The Gift of Deceit non si accontenta di seguire le dinamiche del crimine, ma scava nelle conseguenze emotive che la menzogna e il tradimento producono nelle relazioni. Due famiglie si ritrovano legate da rancori nascosti, da torti mai sanati, da verità che nessuno aveva il coraggio di pronunciare ad alta voce. La reciproca diffidenza avvelena ogni interazione, trasformando i legami di sangue in campi minati emotivi.
Lúcia si ritrova a combattere su più fronti: proteggere la figlia vulnerabile, decifrare le vere intenzioni di chi le sta intorno, e fare i conti con le proprie responsabilità morali in un gioco dove ogni mossa può rivelarsi fatale. L'industria televisiva brasiliana ha una lunga tradizione di telenovelas che esplorano conflitti generazionali, rivalità familiari e intrighi sociali. The Gift of Deceit si inserisce in questa tradizione ma la aggiorna, applicando una patina cinematografica e una compressione narrativa più adatta ai ritmi contemporanei. Non si tratta più di storie che si diluiscono in centinaia di episodi, ma di un racconto concentrato in 10 puntate dove ogni scena ha un peso specifico, ogni dialogo nasconde una sfumatura, ogni silenzio grida una verità non detta.
La serie arriva in un momento in cui il pubblico globale ha dimostrato un appetito insaziabile per thriller psicologici costruiti attorno a nuclei familiari disfunzionali. Da Big Little Lies a The Undoing, da Succession a moltissime produzioni coreane e spagnole, lo schema funziona perché tocca qualcosa di profondamente umano: la consapevolezza che le persone più vicine possono essere le più pericolose, che i legami di sangue non garantiscono lealtà, che ogni famiglia nasconde almeno uno scheletro nell'armadio. The Gift of Deceit promette di inserirsi con autorevolezza in questo filone, portando però la sensibilità e l'intensità emotiva tipiche della tradizione narrativa brasiliana.