Jamie Lee Curtis su Netflix, nel film che cancella 40 anni di sequel (e funziona più dell'originale)

Pubblicazione: 29 ottobre alle 10:10

Quarant'anni sono un'eternità nel cinema horror. Quarant'anni di sequel, reboot, remake e spin-off che hanno diluito, stravolto e spesso tradito l'essenza di un capolavoro. Eppure, nel 2018, David Gordon Green ha compiuto un gesto necessario: ha preso la saga di Halloween, ha premuto il tasto reset e ha deciso di ignorare completamente tutto ciò che era accaduto dopo il 1978. Ogni film, ogni capitolo intermedio della saga di Michael Myers è stato spazzato via dalla continuità. Rimane solo l'originale di John Carpenter, pietra miliare dello slasher movie, e questo nuovo sequel diretto che ne raccoglie l'eredità quarant'anni dopo, in tempo reale. Il risultato è un film (disponibile su Netflix) che funziona su più livelli: come omaggio reverenziale al classico di Carpenter, come evoluzione intelligente dei suoi temi e come esperienza horror autonoma capace di terrorizzare anche chi non ha mai visto l'originale.

. È una donna segnata, indurita, ossessionata. Una sopravvissuta che ha trasformato il trauma in preparazione militare, l'incubo in strategia di sopravvivenza. La Laurie del 2018 vive isolata in una casa fortificata ai margini di Haddonfield, Illinois.. Ha passato quattro decenni ad aspettare il ritorno di Michael Myers, preparandosi per lo scontro finale. Questa ossessione le è costata tutto: matrimoni falliti, la custodia della figlia Karen, interpretata da Judy Greer, e un rapporto complicato con la nipote adolescente Allyson, a cui dà volto Andi Matichak., ma che ha ereditato come un'ombra tossica.. Green, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Jeff Fradley e Danny McBride, suoi collaboratori nella serie Vice Principals, inietta nel film un senso dell'umorismo peculiare, quasi straniante. Non si tratta di battute fuori luogo o di parodia, ma di un'ironia nera che emerge nei dialoghi e nelle situazioni, alleggerendo momentaneamente la tensione prima che questa torni a stringere la gola dello spettatore., ma qui funziona perché conferisce personalità al film e impedisce che diventi una sfilata di morte gratuita. Sul piano tecnico, Halloween 2018 è una masterclass di regia horror classica.

E poi c'è la colonna sonora. Carpenter stesso è tornato a comporre le musiche insieme al figlio Cody e a Daniel A. Davies, creando un tappeto sonoro di synth minacciosi che evoca immediatamente l'atmosfera del 1978 pur aggiornandola con texture contemporanee. Il sound design alterna silenzio opprimente a rumori dolorosamente amplificati: il respiro pesante dietro la maschera, il rumore metallico di un coltello estratto, il crack delle ossa. Questa dimensione sonora contribuisce in modo determinante a rendere Halloween 2018 un'esperienza sensoriale che riattiva i codici del classico senza mai sembrare una semplice replica nostalgica. Ma il vero cuore pulsante del film è Jamie Lee Curtis. La sua interpretazione di Laurie Strode trasforma quello che poteva essere un semplice sequel in una riflessione sul trauma e sulla sopravvivenza.

