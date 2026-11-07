In questo nuovo anime su Prime Video, nessuno è al sicuro nell'incubo da cui è impossibile uscire

Pubblicazione: 07 novembre alle 17:30

Dopo quattordici anni di assenza dal mondo degli adattamenti anime originali, Reki Kawahara torna con una proposta che spiazza persino i fan più affezionati di Sword Art Online. Devils' Crest, disponibile su Prime Video dal 6 novembre 2026 con un lancio in doppia puntata, rappresenta un cambio di paradigma nell'approccio narrativo dell'autore giapponese: meno avventura fantascientifica, più horror urbano e tensione psicologica. La premessa iniziale potrebbe sembrare familiare a chi conosce il lavoro di Kawahara. Anche qui troviamo un VRMMORPG immersivo chiamato Actual Magic, accessibile attraverso capsule full-dive denominate Caliculus.

in una situazione che sfugge rapidamente al controllo. Ma è proprio qui che Devils' Crest abbandona la formula consolidata di Sword Art Online per esplorare territori più oscuri e imprevedibili. A differenza del mondo puramente virtuale in cui si muoveva Kirito,: dopo aver perso conoscenza all'interno del gioco, si risvegliano in un mondo reale contaminato da elementi fantastici.

Mostri grotteschi vagano per spazi prima familiari, le meccaniche RPG come barre della salute, classi dei personaggi e finestre di stato si sovrappongono alla percezione quotidiana, e soprattutto nessuno può più disconnettersi da questo incubo. Il fascino della serie risiede proprio in questo contrasto stridente: da un lato abbiamo bambini delle scuole elementari, con tutta la loro immaturità, le loro paure e i conflitti tipici dell'età, dall'altro un universo che non fa sconti a nessuno. Kawahara costruisce una narrazione che non ruota attorno a un protagonista sovrappotente come Kirito, ma su un gruppo di ragazzini costretti a collaborare per sopravvivere, facendo affidamento sui punti di forza di ciascuno mentre emergono gerarchie, divisioni e strategie di sopravvivenza che mettono a nudo la loro umanità.

La scelta di concentrarsi su un cast corale di bambini amplifica il senso di vulnerabilità e pericolo. Nessun personaggio gode di immunità narrativa, e questa incertezza costante mantiene alta la tensione. L'atmosfera mystery-horror pervade ogni scena, rendendo Devils' Crest qualcosa di fondamentalmente diverso rispetto alle precedenti opere di Kawahara. Un elemento che distingue ulteriormente la serie è la sua natura di dark fantasy piuttosto che di fantascienza. I personaggi possono utilizzare la magia nel mondo reale, alcuni di loro stanno subendo trasformazioni fisiche inquietanti, suggerendo che dietro agli eventi ci sia qualcosa di soprannaturale e non semplicemente tecnologico.

Questo slittamento verso il fantastico urbano, dove creature mostruose invadono spazi quotidiani,. Per i fan che desiderano esplorare la storia oltre l'anime, esiste un'ulteriore opportunità.

Questa strategia multimediale testimonia l'ambizione del progetto e la volontà di costruire un franchise capace di raggiungere pubblici diversi attraverso formati differenti. Il risultato è un anime che, pur attingendo a elementi familiari del suo universo creativo, si muove con passo deciso verso territori inesplorati. I primi episodi riescono nell'intento di creare un senso di urgenza e imprevedibilità che tiene incollati allo schermo, lasciando aperti numerosi interrogativi e preparando il terreno per un'escalation narrativa che promette di intensificarsi con il procedere della serie.