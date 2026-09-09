Isabela Merced e Jason Momoa in questo thriller familiare su Netflix che nasconde una sorpresa

Pubblicazione: 09 settembre alle 17:00

Quando pensiamo a Jason Momoa, l'immagine che ci appare è spesso quella del re degli oceani, il possente Aquaman che cavalca le onde con il suo tridente dorato. Oppure ricordiamo Khal Drogo, il guerriero Dothraki di GoT, imponente e selvaggio. Ma Sweet Girl, il thriller d'azione disponibile su Netflix dall'agosto 2021, ci mostra un volto diverso dell'attore hawaiano. Qui Momoa è Ray Cooper, un uomo qualunque con un cognome normalissimo, un padre devastato dalla perdita e dalla rabbia che cerca vendetta contro chi ha causato la morte di sua moglie. E se pensate di aver già visto questo film, aspettate di scoprire cosa nasconde davvero la sua narrazione. Diretto da Brian Mendoza, alla sua prima prova dietro la macchina da presa dopo dieci anni come produttore al fianco dello stesso Momoa, Sweet Girl racconta la storia di Ray Cooper e della figlia adolescente Rachel, interpretata da Isabela Merced.

. Ray giura vendetta, trascinando con sé la giovane Rachel in una spirale di violenza e fuga che li porterà a confrontarsi con killer spietati e segreti aziendali letali. La sceneggiatura di Gregg Hurwitz e Philip Eisner segue un percorso in parte prevedibile, con diversi indizi piantati in modo forse troppo evidente e una conclusione che molti potrebbero intuire in anticipo.. Eppure, nonostante questa familiarità con il genere, Sweet Girl riesce a sorprendere con alcuni colpi di scena narrativi che sfidano le aspettative. C'è un twist in particolare che ricontestualizza tutto ciò che abbiamo visto fino a quel momento, un momento di rivelazione che eleva il film da semplice revenge thriller a qualcosa di più stratificato.. L'attore, che ha costruito la sua carriera interpretando uomini rudi e silenziosi intenti semplicemente a sopravvivere, qui attinge al proprio lato vulnerabile. Le scene in cui Ray deve confrontarsi con la diagnosi terminale della moglie, con l'impotenza di fronte al sistema sanitario e farmaceutico, sono probabilmente tra le più emotive che Momoa abbia mai portato sullo schermo.. Certo, bisogna sospendere un po' l'incredulità per accettare che un uomo con il fisico e il volto di Jason Momoa possa essere considerato "un tipo qualunque di nome Ray Cooper", ma la sua performance è sufficientemente onesta e diretta da farci dimenticare questa incongruenza.

Al suo fianco, Isabela Merced dimostra di possedere il talento e la presenza scenica necessari per essere considerata una futura star del cinema d'azione. Non a caso, durante la produzione di Sweet Girl, il suo nome è circolato come possibile candidata per interpretare Batgirl nel film live-action della Warner Bros e DC. Nel ruolo di Rachel Cooper, Merced bilancia con abilità la vulnerabilità di un'adolescente che ha appena perso la madre con la determinazione di chi cerca giustizia insieme al padre. Il film le affida un ruolo molto più consistente di quanto solitamente accada alle attrici giovani nei thriller d'azione, centrandola nella narrazione quasi quanto Momoa stesso. Merced risponde con sicurezza, gestendo sia le sequenze emotive che quelle fisicamente impegnative. C'è però un piccolo dettaglio che può strappare qualche sorriso: come fa una ragazza adolescente in fuga, braccata da assassini professionisti, a trovare il tempo per truccarsi con eyeliner e lucidalabbra perfetti.