domina ancora una volta internet.

Forse ricorderete che, qualche giorno fa, Elizabeth Banks (Pitch Perfect, Charlie’s Angels) ha voluto dare una sua particolare interpretazione di Elf on the Shelf, libro per bambini a tema natalizio scritto da Carol Aebersold e Chanda Bell e uscito nelle librerie nel 2005. Una “nuova versione” che si è rapidamente trasformata in una challenge fra celebrità. Tutto è iniziato con la foto postata dall’attrice e regista in cui potevamo ammirare un “Hanks-on-a-Banks”, un mini-Tom hanks seduto sulla spalla di Elizabeth Banks appunto. Poi, a cascata, i social sono stati invasi dalle creazioni di star quali Mark Ruffalo, Kyle MacLachlan, Leslie Jordan, Gal Gadot, Jennifer Garner, Bryce Dallas Howard e Reese Witherspoon.

Poi, qualche ora fa, è arrivato Jack Black. Con un video, giustamente, intitolato Jack on a Jack on a Jack on a Jack on a Jack on a Jack on a Jack on a Jack on a Jack on a Jack on a Jack on a Jack on a Jack on a Jack. Nella clip, ideata dal direttore creativo di Jablinski Games, il canale di Jack Black dedicato al gaming, Jack Black, o meglio, sulla sua spalla, trovano spazio tantissimi suo omonimi, da Jack Nicholson a Jack White, passando per il Jack di Leonardo DiCaprio in Titanic e Jack Skellington. Potete trovare la reel direttamente qua sotto!

Anche verso la metà di novembre, Jack Black ci ha fatto dono di una clip degna di nota. La star di School of Rock e Jumanjo aveva difatti pubblicato un breve video in cui ballava, a bordo piscina e in costume da bagno, sulle note di WAP, il celebre brano di Cardi B uscito questa estate. L’esibizione, diventata virale in brevissimo tempo, ha subito reso trending ò’attore sui social. Se vi siete persi il tutto, potete recuperarlo qua.