Jake Gyllenhaal e una chiamata che cambierà tutto: il remake su Netflix che ti tiene col fiato sospeso

Pubblicazione: 18 settembre alle 19:00

The Guilty è il thriller psicologico su Netflix che vede Jake Gyllenhaal nei panni di un poliziotto costretto a combattere contro il tempo armato soltanto di un telefono e della propria determinazione. Il film, diretto da Antoine Fuqua e scritto da Nic Pizzolatto, trasforma una location claustrofobica in un campo di battaglia emotivo. Jake Gyllenhaal interpreta Joe Baylor, un agente di polizia retrocesso al centralino del 911 dopo un incidente di cui il film svelerà gradualmente i contorni. Durante quello che sembra un turno di notte come tanti altri, mentre monitora l'evoluzione di un incendio boschivo nella zona, Baylor riceve una chiamata che trasforma la sua routine in un incubo. Dall'altra parte del telefono c'è una donna in evidente stato di pericolo, che cerca disperatamente di comunicare la sua situazione senza farsi scoprire dal suo rapitore.





Non vediamo la donna rapita, non assistiamo all'azione che si svolge dall'altra parte della linea telefonica.. Quella che inizialmente sembra una chiamata scherzosa si rivela rapidamente per quello che è: una richiesta d'aiuto autentica e urgente. Quando il rapitore costringe la donna a riagganciare, Baylor si lancia in una corsa disperata per localizzarla, coordinare i soccorsi e mantenerla in vita, tutto mentre è fisicamente bloccato dietro una scrivania. È una premessa che ribalta le convenzioni del genere action:. Può solo parlare, pensare e sperare che sia abbastanza.. Il regista, vincitore dell'Oscar per Training Day, è noto per la sua capacità di dirigere thriller tesi e psicologicamente complessi. La scelta di realizzare un film quasi interamente ambientato in un'unica location rappresenta una sfida stilistica considerevole, che richiede un equilibrio perfetto tra regia, montaggio e interpretazione.. Pizzolatto aveva già collaborato con Fuqua per il remake de I magnifici sette, dimostrando una particolare abilità nel costruire tensione attraverso i dialoghi e nel sviluppare personaggi moralmente complessi. In The Guilty, questa capacità diventa ancora più cruciale: senza azione fisica da mostrare, ogni parola pronunciata deve avere un peso specifico.

Il concept di The Guilty rappresenta un esercizio di stile che ricorda alcuni dei migliori thriller minimalisti degli ultimi anni. Film come Locke con Tom Hardy, ambientato interamente in un'automobile, o Buried con Ryan Reynolds, girato dentro una bara, hanno dimostrato che le limitazioni spaziali, quando gestite da mani esperte, possono amplificare piuttosto che ridurre la tensione narrativa. Il pubblico viene privato delle valvole di sfogo visive tipiche del genere action e costretto a concentrarsi sui dettagli sonori, sulle micro-espressioni facciali, sui silenzi carichi di significato. La scelta di Netflix di puntare su questo progetto conferma la strategia della piattaforma di investire in thriller ad alto concetto con star affermate. The Guilty si inserisce in un filone di contenuti che privilegiano l'intensità psicologica rispetto agli effetti speciali, puntando su storie che possano funzionare tanto sul grande schermo quanto su quello dello smartphone, dove la tensione claustrofobica potrebbe addirittura risultare amplificata.



