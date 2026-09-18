Questo film di David Fincher su Netflix ha più di un quarto di secolo, ma sconvolge ancora oggi

Pubblicazione: 18 settembre alle 16:00

Ventisette anni. Più di un quarto di secolo da quando David Fincher ha scatenato nelle sale cinematografiche quella che molti considerano ancora oggi una bomba culturale mascherata da thriller psicologico. Fight Club, disponibile su Netflix, non è invecchiato di un giorno. Anzi, è come se il tempo lo avesse reso più potente, più necessario, più maledettamente preciso nella sua diagnosi di una società malata. I temi che Fincher ha messo sotto i riflettori nel 1999 non solo resistono alla prova del tempo, ma sembrano profetici guardando al mondo di oggi. Quando il film uscì, era ancora agli albori della sua carriera nel cinema. Con solo tre lungometraggi all'attivo, incluso l'acclamato Se7en, Fincher stava ancora definendo quella che sarebbe diventata la sua cifra stilistica inconfondibile. Eppure, già in Fight Club si vede il maestro all'opera. La capacità di intrecciare dramma psicologico, critica sociale e un'estetica visiva mozzafiato era già completamente formata, quasi come se quegli anni passati a dirigere videoclip musicali e spot pubblicitari fossero stati un tirocinio perfetto per questo momento.





La storia è apparentemente semplice:. Insieme creano un fight club clandestino, uno spazio dove uomini frustrati possono scaricare la loro rabbia in combattimenti volontari. Ma quello che inizia come valvola di sfogo si trasforma in qualcosa di molto più grande, oscuro e incontrollabile. Ciò che rende Fight Club straordinario è la sua capacità di operare su molteplici livelli simultaneamente. E al centro batte il cuore di un dramma psicologico complesso che esplora l'identità, la dissociazione e il bisogno umano di significato. Quanti registi potrebbero tenere insieme tutti questi fili senza che la narrazione collassi su se stessa?

Fincher non solo li tiene insieme, ma li intreccia in modo così magistrale che è impossibile distogliere lo sguardo. La sceneggiatura di Jim Uhls, tratta dal romanzo di Chuck Palahniuk, offriva già materiale esplosivo. Ma Fincher ha fatto qualcosa di più: lo ha tradotto in immagini con una precisione chirurgica. Ogni inquadratura sembra studiata per comunicare non solo informazioni narrative, ma anche stati emotivi, tensioni sotterranee, verità nascoste. Il film si permette di essere controverso, di fare scelte audaci che avrebbero potuto alienare il pubblico, e invece funzionano perfettamente. Proprio quando pensi di aver capito dove sta andando la storia, Fincher tira fuori un colpo di scena che ribalta tutto. Ma un film, per quanto brillantemente diretto, vive e muore con i suoi interpreti. E qui Fight Club colpisce ancora nel segno. Edward Norton si è sottoposto a una trasformazione fisica impressionante per il ruolo, diventando deliberatamente più piccolo e meno imponente rispetto alla sua apparizione in American History X dell'anno precedente.

Il suo protagonista è un uomo che si sta letteralmente consumando, divorato dall'interno dalla monotonia e dalla mancanza di scopo. Norton riesce a rendere credibile sia la vulnerabilità iniziale che la progressiva discesa in qualcosa di molto più oscuro. Dall'altra parte dello spettro c'è Brad Pitt nei panni di Tyler Durden, probabilmente una delle performance più iconiche della sua carriera. Tyler è carisma puro, pericoloso e seducente in egual misura. È un uomo che ha bruciato il manuale delle regole sociali e vive secondo i suoi principi, per quanto disturbanti possano essere. Pitt porta in scena un'energia selvaggia, una presenza fisica che domina ogni scena. Il contrasto tra il protagonista senza nome e Tyler crea una dinamica affascinante che, man mano che la storia procede, rivela strati di significato sempre più profondi e sconvolgenti. Helena Bonham Carter completa il trio principale nel ruolo di Marla Singer, una donna che condivide con il narratore la strana abitudine di frequentare gruppi di supporto ai quali non appartiene.

Marla è disincantata, distruttiva, vulnerabile e mai prevedibile. È fonte di attrito, di desiderio e di mistero. La sua presenza introduce elementi di caos emotivo in una storia già carica di tensione, e Bonham Carter la interpreta con una fragilità nervosa che la rende indimenticabile. Quello che davvero distingue Fight Club da tanti altri film è la sua capacità di entrare nella cultura pop e restarci.. I suoi temi sulla ricerca di autenticità in un mondo artificiale, sulla crisi dell'identità maschile, sulla ribellione contro sistemi oppressivi ma invisibili risuonano oggi forse ancora più forte di allora. Nel 1999 internet era agli albori, i social media non esistevano, la gig economy era fantascienza. Eppure il senso di alienazione, la sensazione di vivere una vita che non ci appartiene, il bisogno disperato di connessione autentica che Fight Club descrive sembrano scritti per descrivere il 2026.

È questo che rende il film non solo un grande prodotto d'intrattenimento, ma un documento culturale prezioso. Fincher ha saputo catturare qualcosa di essenziale sulla condizione umana nel tardo capitalismo, qualcosa che non solo non è svanito, ma si è intensificato. A distanza di un quarto di secolo, con una filmografia che include capolavori come Zodiac, The Social Network e Gone Girl, Fincher ha dimostrato ampiamente il suo talento. Ma Fight Club resta un punto di riferimento imprescindibile, il film che ha annunciato l'arrivo di un autore visionario. È una di quelle rare opere che definiscono un'epoca pur trascendendola, che parlano del loro tempo mentre costruiscono qualcosa di universale.



