Questo film di David Fincher su Netflix ha più di un quarto di secolo, ma sconvolge ancora oggi
Questo film di Fincher su Netflix ha più di 25 anni, ma rimane attualissimo. Analisi del capolavoro con Brad Pitt ed Edward Norton che ha anticipato i temi odierni.
Ventisette anni. Più di un quarto di secolo da quando David Fincher ha scatenato nelle sale cinematografiche quella che molti considerano ancora oggi una bomba culturale mascherata da thriller psicologico. Fight Club, disponibile su Netflix, non è invecchiato di un giorno. Anzi, è come se il tempo lo avesse reso più potente, più necessario, più maledettamente preciso nella sua diagnosi di una società malata. I temi che Fincher ha messo sotto i riflettori nel 1999 non solo resistono alla prova del tempo, ma sembrano profetici guardando al mondo di oggi. Quando il film uscì, era ancora agli albori della sua carriera nel cinema. Con solo tre lungometraggi all'attivo, incluso l'acclamato Se7en, Fincher stava ancora definendo quella che sarebbe diventata la sua cifra stilistica inconfondibile. Eppure, già in Fight Club si vede il maestro all'opera. La capacità di intrecciare dramma psicologico, critica sociale e un'estetica visiva mozzafiato era già completamente formata, quasi come se quegli anni passati a dirigere videoclip musicali e spot pubblicitari fossero stati un tirocinio perfetto per questo momento.
Fincher non solo li tiene insieme, ma li intreccia in modo così magistrale che è impossibile distogliere lo sguardo. La sceneggiatura di Jim Uhls, tratta dal romanzo di Chuck Palahniuk, offriva già materiale esplosivo. Ma Fincher ha fatto qualcosa di più: lo ha tradotto in immagini con una precisione chirurgica. Ogni inquadratura sembra studiata per comunicare non solo informazioni narrative, ma anche stati emotivi, tensioni sotterranee, verità nascoste. Il film si permette di essere controverso, di fare scelte audaci che avrebbero potuto alienare il pubblico, e invece funzionano perfettamente. Proprio quando pensi di aver capito dove sta andando la storia, Fincher tira fuori un colpo di scena che ribalta tutto. Ma un film, per quanto brillantemente diretto, vive e muore con i suoi interpreti. E qui Fight Club colpisce ancora nel segno. Edward Norton si è sottoposto a una trasformazione fisica impressionante per il ruolo, diventando deliberatamente più piccolo e meno imponente rispetto alla sua apparizione in American History X dell'anno precedente.
Il suo protagonista è un uomo che si sta letteralmente consumando, divorato dall'interno dalla monotonia e dalla mancanza di scopo. Norton riesce a rendere credibile sia la vulnerabilità iniziale che la progressiva discesa in qualcosa di molto più oscuro. Dall'altra parte dello spettro c'è Brad Pitt nei panni di Tyler Durden, probabilmente una delle performance più iconiche della sua carriera. Tyler è carisma puro, pericoloso e seducente in egual misura. È un uomo che ha bruciato il manuale delle regole sociali e vive secondo i suoi principi, per quanto disturbanti possano essere. Pitt porta in scena un'energia selvaggia, una presenza fisica che domina ogni scena. Il contrasto tra il protagonista senza nome e Tyler crea una dinamica affascinante che, man mano che la storia procede, rivela strati di significato sempre più profondi e sconvolgenti. Helena Bonham Carter completa il trio principale nel ruolo di Marla Singer, una donna che condivide con il narratore la strana abitudine di frequentare gruppi di supporto ai quali non appartiene.
È questo che rende il film non solo un grande prodotto d'intrattenimento, ma un documento culturale prezioso. Fincher ha saputo catturare qualcosa di essenziale sulla condizione umana nel tardo capitalismo, qualcosa che non solo non è svanito, ma si è intensificato. A distanza di un quarto di secolo, con una filmografia che include capolavori come Zodiac, The Social Network e Gone Girl, Fincher ha dimostrato ampiamente il suo talento. Ma Fight Club resta un punto di riferimento imprescindibile, il film che ha annunciato l'arrivo di un autore visionario. È una di quelle rare opere che definiscono un'epoca pur trascendendola, che parlano del loro tempo mentre costruiscono qualcosa di universale.