Su Netflix, c'è il capolavoro di Elia Kazan con Marlon Brando che supera Il Padrino su Rotten Tomatoes

Pubblicazione: 18 settembre alle 14:00

Quando si parla di Marlon Brando, l'immagine che si materializza istantaneamente è quella di Don Vito Corleone: la voce rauca, lo sguardo penetrante, il gatto accarezzato con noncuranza mentre dispensa sentenze di vita e di morte. Il Padrino di Francis Ford Coppola, uscito nel 1972, non è solo il film più iconico della carriera di Brando, ma probabilmente uno dei capolavori assoluti della storia del cinema. Eppure, su Rotten Tomatoes, non è il suo film con il punteggio più alto. Il dato fa sobbalzare chiunque conosca anche superficialmente la filmografia dell'attore americano. Il Padrino vanta infatti un formidabile 97% sulla piattaforma di aggregazione recensioni, con 152 critiche raccolte nel corso dei decenni. Un consenso schiacciante, che testimonia quanto il film di Coppola abbia attraversato intatto le mode e le generazioni. Ma c'è un altro crime movie nella carriera di Brando che raggiunge l'incredibile cifra del 99%: Fronte del porto di Elia Kazan, uscito nel 1954.





Fronte del porto racconta la storia di Terry Malloy, ex pugile ridotto a fare da scagnozzo per il boss sindacale Johnny Friendly, che controlla con il pugno di ferro i portuali di New York., ma che trova il coraggio di ribellarsi quando la violenza del sistema mafioso tocca persone innocenti. La performance di Brando in questo film gli valse il primo Oscar come miglior attore, dopo quattro nomination consecutive rimaste senza premio.. Nella lista dei 300 migliori film di tutti i tempi stilata dalla stessa Rotten Tomatoes, solo altri cinque titoli possono vantare una percentuale uguale o superiore con un numero di recensioni paragonabile o maggiore: Casablanca, L.A. Confidential di Curtis Hanson, I sette samurai di Akira Kurosawa, Parasite di Bong Joon-ho e Toy Story 2. Un pantheon del cinema mondiale, attraverso epoche e generi completamente diversi.Ma come è possibile che Il Padrino, film che domina regolarmente le classifiche dei critici e del pubblico come il più grande di sempre, non abbia raggiunto lo stesso livello di unanimità critica? La risposta sta nella natura stessa delle due opere e nel modo in cui sono state accolte nel loro tempo.. Il film fu accolto come un capolavoro del neorealismo all'americana, una testimonianza cruda e senza filtri della corruzione che divorava le organizzazioni sindacali.. Nessuno osava metterlo in discussione. Il Padrino, invece, è sempre stato un film più divisivo, almeno tra quella minoranza di critici che hanno osato andare controcorrente. Ironia della sorte, questa fu esattamente l'obiezione che lo stesso Coppola mosse inizialmente al romanzo di Mario Puzo, prima di accettare di dirigere il film.

Altri critici hanno accusato il film di essere pretenzioso, o di glorificare la vendetta senza porsi alcuna questione morale sul tema. C'è poi la questione della performance di Brando. Se il suo Terry Malloy è unanimemente considerato un trionfo di fisicità e vulnerabilità emotiva, il Don Vito Corleone ha suscitato qualche perplessità. Una piccola frangia di recensori ha definito l'interpretazione caricaturale, troppo costruita, persino pigra. Le celebri guance imbottite di cotone, che Brando usò per creare la voce del personaggio, sono state lette da alcuni come un trucco superficiale piuttosto che come una scelta attoriale profonda. Eppure, proprio questa capacità di Il Padrino di polarizzare, di non lasciare indifferenti, potrebbe essere la vera misura della sua grandezza. I capolavori autentici raramente mettono d'accordo tutti: provocano, disturbano, obbligano a prendere posizione. Fronte del porto può vantare il minor numero di detrattori nella filmografia di Brando, ed è un merito che va riconosciuto senza riserve.





Ma forse Il Padrino non aveva bisogno di quel 2% in più. La sua influenza sul cinema successivo, la sua capacità di definire un genere e un'estetica, il modo in cui è entrato nell'immaginario collettivo mondiale vanno ben oltre qualsiasi percentuale., proprio per il volume e la profondità delle analisi critiche che ha generato nel corso di oltre cinquant'anni. Due crime movie, due ritratti della corruzione americana, due performance monumentali dello stesso attore.