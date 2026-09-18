Questa serie svedese su Netflix mostra come un ragazzino diventa un criminale in soli 5 episodi

Pubblicazione: 18 settembre alle 17:00

Esiste un genere che ci attrae e respinge allo stesso tempo, una zona oscura del catalogo streaming verso cui ci muoviamo con una miscela di fascino morboso e necessità di capire. Sono quelle storie che raccontano l'innocenza violata, l'infanzia rubata, il momento preciso in cui un ragazzino smette di essere tale per diventare qualcos'altro. Deliver Me - Non lasciarmi cadere, miniserie svedese appena arrivata su Netflix, appartiene a pieno titolo a questo filone: cinque episodi di puro disagio emotivo che esplorano come si costruisce un delinquente minorenne. La serie si apre con un'immagine che difficilmente dimenticherete: una piscina deserta, la neve che cade fitta, un corpo insanguinato a terra e un ragazzino biondo con una pistola in mano. Accanto a lui, un coetaneo nero che perde sangue sul cemento ghiacciato. È una scena programmatica, un manifesto visivo di ciò che seguirà: niente sarà confortevole, niente sarà rassicurante, e la temperatura emotiva della serie sarà gelida quanto quel paesaggio invernale.





Ma attenzione: nonostante l'impatto visivo di quella prima inquadratura possa suggerire una narrazione sulla razza, Deliver Me non è questo. Non è una storia di bianchi contro neri, di privilegiati contro emarginati secondo schemi etnici.. I protagonisti sono Billy e Dogge, due ragazzi trascinati nel vortice della criminalità durante l'adolescenza. La serie utilizza una struttura narrativa non lineare, saltando avanti e indietro nel tempo per ricostruire il puzzle di eventi che ha portato uno dei due a sparare all'altro., dove ogni flashback aggiunge un tassello al mosaico del fallimento collettivo degli adulti.La risposta che la serie fornisce è articolata, sfaccettata, e rifiuta le semplificazioni. Non ci sono mostri nati cattivi, non ci sono destini scritti nel DNA. Ci sono invece famiglie disfunzionali, padri violenti, madri disperate, quartieri dove il crimine è l'unica industria che assume, e una rete di sfruttamento adulto che fagocita ragazzini come carburante.. Tutti sembrano stanchi, provati, schiacciati dal peso di esistenze impossibili. È una scelta coraggiosa che contrasta con l'approccio patinato di molte produzioni crime contemporanee. I volti sono naturali, le location sono degradate, la fotografia predilige toni grigi e azzurri che amplificano la sensazione di freddo emotivo. Non c'è spazio per l'intrattenimento voyeuristico: Deliver Me vuole disturbare, non divertire.

La serie è tratta da un romanzo di successo e questo si sente nella solidità della struttura narrativa. Tuttavia, qualcosa non raggiunge del tutto il bersaglio. Forse è la prevedibilità di certi sviluppi, forse è una certa familiarità con i meccanismi del genere che rende l'esperienza meno sconvolgente di quanto potrebbe essere. È difficile identificare esattamente il problema: tecnicamente è tutto ineccepibile, le tematiche sono rilevanti, le interpretazioni superbe. Eppure manca quel qualcosa, quella scintilla che trasforma una serie competente in un'esperienza indimenticabile. Il formato miniserie, cinque episodi compatti, è un'arma a doppio taglio. Da un lato garantisce ritmo e impedisce divagazioni inutili. Dall'altro lascia alcuni personaggi secondari sottosviluppati, alcune dinamiche appena abbozzate. Si ha la sensazione che ci fosse materiale per approfondire ulteriormente, per esplorare con più calma le ramificazioni di quella tragedia collettiva.



