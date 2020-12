Jason Momoa ha fatto recapitare un tridente di Aquaman a un piccolo fan malato di cancro

Leggi anche – Jason Momoa ha donato il suo tridente di Aquaman a Greenpeace per la salvaguardia del mare

ha fatto una bellissima sorpresa a un giovane fan dimalato di cancro.

Tutto è partito quando un video con protagonista Danny Sheehan, di 7 anni, è diventato virale. Nel filmato (che trovate qui) il piccolo Danny, che soffre di una rara forma di tumore al cervello, scarta una action figure di Aquaman e reagisce con grande entusiasmo.

Dopo aver visto il video, su invito di amici, parenti e fan, Momoa si è messo in contatto con la famiglia del bambino per organizzare una videochiamata su Facetime. Nel corso della telefonata, Momoa e Sheehan hanno parlato della passione per i delfini e a un certo punto il piccolo ha mostrato all’attore la sua action figure di Aquaman.

L’obiettivo del volto di Arthur Carry era far recapitare un tridente di Aquaman al piccolo Sheenan e in effetti, a giudicare dal suo ultimo post, il traguardo è stato raggiunto!

“Grazie a Andy Smith della Sideshow Collectibles per aver raccolto giocattoli e action figure per Danny e alla Warner Bros Pictures per aver spedito un tridente di Aquaman” ha scritto l’attore.