Jason Statham su Prime Video, nell'action thriller che la critica aveva stroncato (e che ora si riscatta)

Pubblicazione: 11 luglio alle 18:00

A dieci anni esatti dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, Mechanic Resurrection torna protagonista nel panorama dello streaming. Il film action del 2016 con Jason Statham è ora disponibile su Prime Video. Il franchise di The Mechanic affonda le radici nel 1972, quando il primo capitolo introdusse il personaggio di Arthur Bishop, assassino professionista specializzato nell'eliminare i propri bersagli facendo apparire ogni morte come un incidente. Charles Bronson interpretò quel ruolo iconico, creando un archetipo che avrebbe resistito per quasi quarant'anni prima di essere ripreso e reinventato.



Nel 2011, il regista Simon West orchestrò un remake moderno affidando a Jason Statham il compito di succedere a Bronson. Il film incassò 76,1 milioni di dollari al botteghino globale e ricevette reazioni contrastanti dalla critica, con un 54% su Rotten Tomatoes. Nonostante le perplessità dei recensori, il pubblico dimostrò un interesse concreto per questo tipo di narrazione adrenalinica, preparando il terreno per un seguito. Mechanic Resurrection arrivò nelle sale nell'agosto del 2016, diretto da Dennis Gansel e scritto da Philip Shelby e Tony Mosher. La trama riprende Arthur Bishop ormai ritirato dalla sua vita di killer professionista, costretto però a uscire allo scoperto quando gli viene assegnata una nuova missione: eliminare tre persone facendo sembrare ogni morte un evento naturale o accidentale.

La situazione si complica quando una donna viene rapita, costringendo Bishop a mettere in campo tutte le sue abilità per salvarla mentre completa gli assassinii richiesti. Il cast del film vede Jessica Alba nei panni dell'interesse romantico di Bishop, affiancata da nomi di peso come Tommy Lee Jones e Michelle Yeoh. La presenza di questi attori aggiunge stratificazione a una storia che alterna momenti di pura tensione fisica a dinamiche emotive più articolate. Sam Hazeldine, John Cenatiempo, Toby Eddington, Femi Elufowoju Jr. e Francis Tonkala Tamouya completano un ensemble calibrato per sostenere l'energia narrativa del protagonista.

Dal punto di vista commerciale, Mechanic Resurrection si rivelò un successo tangibile. Con un budget stimato di 40 milioni di dollari, il film generò incassi globali per 125,7 milioni, triplicando abbondantemente l'investimento iniziale. Questi numeri testimoniano la capacità di Statham di trainare progetti action anche quando la critica si dimostra scettica: infatti, il sequel ottenne solo un 29% su Rotten Tomatoes, uno dei punteggi più bassi della filmografia dell'attore britannico. Dopo Mechanic Resurrection, la carriera di Jason Statham ha continuato a macinare progetti di alto profilo. L'attore è rientrato nel franchise di Fast and Furious con The Fate of the Furious, per poi ottenere uno spin-off dedicato con Hobbs and Shaw al fianco di Dwayne Johnson.



Il film del 2016 rappresenta un momento specifico di questa traiettoria, un sequel che ha dovuto rispondere alle aspettative generate dal remake del 2011 pur cercando di ampliare l'universo narrativo del personaggio. Le location esotiche, le sequenze d'azione elaborate e la presenza di volti noti del cinema hanno contribuito a creare un prodotto che, al netto delle critiche ricevute, ha trovato il suo pubblico e giustificato economicamente la propria esistenza. Per chi volesse immergersi nuovamente nelle gesta di Arthur Bishop o scoprirle per la prima volta, Prime Video offre ora questa possibilità. Un'opportunità per valutare con occhi propri un capitolo divisivo della carriera di uno degli ultimi veri divi dell'action contemporaneo, in attesa dei prossimi progetti che promettono di continuare a definire il suo percorso artistico nei prossimi anni.