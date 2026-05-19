Javier Bardem rompe il silenzio su Gaza a Cannes 2026: “Chi censura pagherà il prezzo più alto”

Pubblicazione: 19 maggio alle 09:35

Javier Bardem non arretra manco un po' e durante la conferenza stampa del Festival di Cannes, dove presenta il suo ultimo film "The Beloved", l'attore spagnolo premio Oscar ha lanciato un messaggio chiaro a Hollywood: chi tenta di silenziare le voci critiche sulla guerra a Gaza finirà per pagarne il prezzo, non chi ha il coraggio di parlare. Una dichiarazione che ribalta la narrativa della paura e della censura, trasformando l'atto di denuncia in una posizione di forza morale e, sempre più, anche professionale.

La domanda gli viene posta senza giri di parole:per la sua carriera dopo aver denunciato apertamente"Free Palestine" sul palco degli Oscar mentre presentava il premio per il miglior film internazionale. Ma Bardem ha deciso non nascondersi, parlando in modo chiaro e preciso0. "La paura esiste, certo, ma bisogna agire anche quando si ha un po' di timore", risponde con la lucidità di chi ha già fatto i conti con se stesso. "Devi essere in grado di guardarti allo specchio, negli occhi. Questo è il mio caso. Mia madre mi ha insegnato a essere così. Non c'è un piano B. Questo comporta conseguenze, che sono pienamente pronto ad affrontare".

Ma è nella seconda parte della risposta che Bardem affonda il colpo. Non può confermare l'esistenza ufficiale di una lista nera, ammette, anche perché continua a ricevere offerte da tutto il mondo. E questo, per lui, è il segnale che qualcosa sta cambiando. "Tutti stanno cominciando a rendersi conto, grazie alle generazioni più giovani che sono più consapevoli delle situazioni che viviamo direttamente sui nostri telefoni e su altri schermi, che questo è inaccettabile. Non può essere giustificato. E non ci può essere ragione, nessuna spiegazione per questo genocidio".

Javier Bardem al Festival di Cannes 2026

Aggiungiamo inoltre che la parola genocidio non è casuale, visto che Bardem la usa con fermezza, definendola un "fatto". "Puoi combatterlo, puoi cercare di giustificarlo, spiegarlo. Ma è un fatto. Puoi essere contro o puoi giustificarlo e se lo giustifichi con il tuo silenzio o con il tuo sostegno, sei pro-genocidio. Questi sono fatti, per me". Una posizione netta, senza sfumature, che non lascia spazio a interpretazioni ambigue.

Poi arriva il capovolgimento. "Credo che stia accadendo esattamente il contrario. Penso che coloro che stanno compilando le cosiddette liste nere saranno effettivamente smascherati, e saranno loro a subire le conseguenze, almeno a livello pubblico e sociale. E questo è un cambiamento importante"., ma un movimento culturale in. Bardem legge il momento storico con l'occhio di chi vede le crepe nel sistema: la, più connessa, meno disposta ad accettare narrazioni preconfezionate, sta spostando il baricentro del dibattito pubblico.

Nel bene o nel male, Javier Bardem ha ormai scelto da tempo di non separare più l'attore dall'uomo e proprio al Festival di Cannes 2026 lo ha dimostrato ancora una volta, trasformando una semplice conferenza stampa in qualcosa di molto più grande: uno scontro diretto con il silenzio, con la paura e con quell'equilibrismo politico che spesso domina Hollywood quando certi temi sono troppo scomodi.

Javier Bardem al Festival di Cannes 2026

Che le sue parole vengano applaudite o contestate cambia relativamente poco: Bardem sembra convinto che il vento stia cambiando, soprattutto grazie a una generazione più giovane, più consapevole di quello che accade nel mondo e di conseguenza meno disposta ad accettare verità confezionate dall'alto. Ed è forse proprio questo l'aspetto più interessante di tutta la vicenda: non tanto la polemica in sé, ma il fatto che oggi parlare apertamente potrebbe non essere più un rischio professionale come un tempo. Anzi per qualcuno il vero rischio potrebbe diventare restare in silenzio.