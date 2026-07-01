Jennifer Garner tra fede e miracoli, in questo film tratto da una storia vera da non perdere su Netflix

Pubblicazione: 01 luglio alle 15:00

Ci sono storie che sfidano la logica, che mettono alla prova la razionalità e che costringono persino gli scettici più incalliti a fermarsi e chiedersi: e se fosse vero? La vicenda di Annabel Beam è una di queste. Una bambina del Texas con una malattia digestiva incurabile, mandata a casa dai medici senza più speranze, guarita dopo essere caduta per dieci metri all'interno di un albero cavo. E non è tutto: al risveglio, Anna racconta di aver incontrato Gesù in paradiso. Questa storia straordinaria è al centro di "Miracles from Heaven - Miracoli dal cielo", il film, disponibile su Netflix, interpretato da Jennifer Garner, che porta sul grande schermo il libro scritto da Christy Beam, la madre di Annabel.



La storia inizia con una diagnosi devastante. Anna soffriva di un disturbo digestivo mortale, una patologia che l'ha costretta ad anni di dolore lancinante, test invasivi in ospedale e interventi chirurgici falliti. I medici, esaurite tutte le opzioni terapeutiche, hanno fatto quello che nessun genitore vorrebbe mai sentire: hanno rimandato la bambina a casa, senza più nulla da offrire se non la rassegnazione. Per Christy e Kevin Beam, genitori di tre figlie, è stato il momento più buio. Ma è proprio quando tutto sembra perduto che accade l'impensabile. Un giorno, stanca del dolore costante, Anna decide di unirsi alle sorelle per arrampicarsi su un enorme albero di pioppo nella fattoria di famiglia. È un momento di normalità rubato alla malattia, un gesto di ribellione infantile contro un destino troppo crudele.

Poi, l'incidente: Anna cade per quasi dieci metri, precipitando a testa in giù all'interno del tronco cavo. Per ore rimane intrappolata, priva di sensi, mentre i soccorritori lottano per raggiungerla. La scena è straziante: una bambina già condannata dalla malattia, ora in pericolo di vita dopo un trauma così violento. Quando finalmente riescono a tirarla fuori, accade qualcosa che nessuno può spiegare. Anna si sveglia, si alza e corre via. Non solo è sopravvissuta alla caduta senza conseguenze gravi, ma la malattia che la stava uccidendo è scomparsa. Semplicemente svanita.

Ma la parte più straordinaria del racconto arriva quando Anna descrive cosa è successo mentre era priva di sensi nel tronco dell'albero. Racconta di aver incontrato Gesù in paradiso, un'esperienza che ha condiviso con la famiglia e che è diventata parte integrante della narrazione del film. Per molti credenti, è la conferma tangibile che i miracoli esistono ancora. Per Jennifer Garner, accettare il ruolo di Christy Beam non è stata una decisione immediata. "I miei pensieri iniziali erano che non sapevo cosa pensare e non sapevo se potessi, a un livello basilare, credere alla storia", ha confessato l'attrice. "E allo stesso tempo, ero così commossa che volevo solo saperne di più". Garner, madre di tre figli come Christy, ha trovato nella protagonista della storia un legame profondo che va oltre la recitazione.



Il film, uscito nella stagione pasquale del 2016, fa parte di un filone di cinema che esplora la fede, i miracoli e le esperienze vicine alla morte con un approccio narrativo accessibile al grande pubblico. Non pretende di dimostrare scientificamente l'esistenza dei miracoli, ma racconta una storia vera che pone domande profonde: cosa succede quando la medicina si arrende. Esistono forze che vanno oltre la nostra comprensione. Come affrontiamo l'impossibile quando bussa alla nostra porta. La storia di Annabel Beam continua a dividere e affascinare. Per alcuni è la prova incontrovertibile dell'intervento divino, per altri una straordinaria coincidenza o un caso medico inspiegato ma non per questo soprannaturale. Ciò che è innegabile è l'impatto emotivo che ha su chiunque la ascolti.