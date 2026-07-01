E se il tuo vicino fosse il tuo peggior incubo? Su Netflix la docuserie true crime ispirata a casi reali

Pubblicazione: 01 luglio alle 16:02

Quando si pensa a un documentario true crime, il pericolo arriva quasi sempre da uno sconosciuto. Un serial killer, un truffatore, un assassino che irrompe all’improvviso nella vita delle vittime. Worst Neighbor Ever, la docuserie disponibile su Netflix, ribalta completamente questa prospettiva. Il suo punto di partenza è molto più inquietante, perché racconta una paura che appartiene alla quotidianità di chiunque: quella di ritrovarsi a vivere accanto alla persona sbagliata.

Worst Neighbor Ever, una scena (fonte: Netflix)

La serie raccoglie quattro storie realmente accadute negli Stati Uniti, accomunate da un elemento preciso. In tutti i casi, quello che inizialmente sembra un semplice conflitto di vicinato. Non si tratta quindi di un’unica indagine sviluppata nel corso degli episodi, ma di un’antologia in cui ogni puntata ricostruisce una vicenda diversa attraverso testimonianze, materiale d’archivio e ricostruzioni investigative.

Il primo episodio racconta la storia di Shawna e David Scott, una coppia che decide di aiutare Frances Zaayer ospitandola temporaneamente dopo il suo divorzio. Quello che nasce come un gesto di solidarietà si trasforma presto in un rapporto sempre più difficile. Quando i due decidono di interrompere la convivenza, Zaayer acquista una casa proprio di fronte alla loro e inizia una lunga campagna di persecuzione fatta di denunce infondate, continue chiamate alla polizia e accuse inventate. Per anni la situazione sembra rimanere bloccata in un limbo fatto di molestie e intimidazioni, fino a quando la donna si presenta davanti all’abitazione dei coniugi armata di pistola, uccidendo David e ferendo gravemente Shawna.

Un’altra delle storie più dolorose è quella di Miles e Melina Armstead. La coppia si trasferisce in una nuova casa sperando di iniziare una vita tranquilla, ma il vicino, Jamal Thomas, occupa abusivamente l’immobile accanto e dà inizio a mesi di intimidazioni, vandalismi e minacce.. Quando decidono di lasciare definitivamente la casa, Miles torna per sistemare il giardino prima della vendita e viene ucciso proprio dal vicino con cui aveva convissuto per mesi.

Gli altri episodi affrontano vicende molto diverse tra loro, ma legate dallo stesso filo conduttore. Una racconta l’esplosione organizzata da Mark Leonard e Monserrate Shirley per ottenere il denaro dell’assicurazione, un piano che provoca la morte di due vicini innocenti. L’ultima, invece, segue un’elaborata frode assicurativa costruita attorno alla morte di Charles Wilding, dimostrando come anche rapporti di vicinato apparentemente ordinari possano nascondere dinamiche imprevedibili.

Più che sui singoli delitti, però, Worst Neighbor Ever costruisce la propria tensione su un elemento molto familiare. Tutte le storie iniziano con situazioni che, almeno all’apparenza, sembrano gestibili: discussioni per una proprietà, rumori molesti, comportamenti invadenti o piccoli episodi di ostilità. La serie mostra come questi conflitti possano trasformarsi lentamente in qualcosa di molto più grave, soprattutto quando le istituzioni non riescono a intervenire in tempo o sottovalutano i segnali di pericolo.

Worst Neighbor Ever, una scena (fonte: Netflix)

È proprio questo a rendere la docuserie diversa da molti altri prodotti true crime. Il timore che racconta non riguarda un assassino lontano o un criminale eccezionale, ma persone che vivono letteralmente dall’altra parte della strada. Individui con cui si condividono parcheggi, giardini, recinzioni e spazi comuni, e dai quali spesso è difficile allontanarsi rapidamente. Il vicino di casa diventa così una presenza inevitabile, qualcuno che entra nella quotidianità delle vittime molto prima che la situazione degeneri.

Come altre produzioni true crime di Netflix, anche Worst Neighbor Ever privilegia il punto di vista dei familiari e dei sopravvissuti, alternando interviste, immagini d’archivio e ricostruzioni per mostrare come ogni vicenda sia precipitata nel tempo. Il formato antologico permette inoltre di affrontare casi molto diversi tra loro senza perdere il filo conduttore che lega l’intera serie: la sottile linea che separa una convivenza difficile da una tragedia.

Worst Neighbor Ever riesce a colpire perché racconta una paura estremamente concreta. Tutti possono scegliere dove lavorare, chi frequentare o con chi costruire una relazione. Molto più difficile è scegliere chi vivrà per anni a pochi metri da casa propria. Ed è proprio questa normalità a rendere le storie raccontate dalla serie così inquietanti.